Как будет выглядеть обновленный самарский кинотеатр «Шипка». Эскизы
Здание частично запустят в эксплуатацию уже осенью этого года.
В Самаре планируют провести работы по восстановлению кинотеатра «Шипка». Напомним, здание было построено в 1975 году и стало неотъемлемой частью композиции улицы Стара-Загора.
С середины 2000-х годов здание находилось в заброшенном состоянии. В январе 2017 года оно перешло в собственность ООО «РСК Групп». Новый владелец здания поделился планами по его дальнейшей эксплуатации на встрече с Главой Самары Олегом Фурсовым.
Собственник планирует сохранить функциональное назначение «Шипки». Здесь будут располагаться четыре современных кинозала, на первом этаже появится развлекательный центр. В ближайшее время компания намерена приступить к работе по восстановлению здания. Будет отремонтирован фасад и лестничные марши,организованы пандусы для маломобильных граждан, проведена перепланировка второго этажа.
Кроме того, планируется благоустроить прилегающую территорию, провести озеленение. По словам собственника, частичное открытие объекта станет возможным уже осенью текущего года.
Глава Самары подчеркнул, что объект должен в первую очередь отвечать ожиданиям жителей.
- Мы рады тому, что «Шипку» удалось сохранить, и сейчас она обретает второе дыхание. Ваша задача наполнить это здание содержанием, поддерживать на уровне его внешний вид, - отметил Олег Фурсов.
Напомним, в прошлом году в Самаре отмечался 50-летний юбилей улицы Стара-Загора, названной в честь города-побратима. В честь этого события был проведен комплексный ремонт бульвара российско-болгарской дружбы.
В Самаре планируют провести работы по восстановлению кинотеатра «Шипка». Напомним, здание было построено в 1975 году и стало неотъемлемой частью композиции улицы Стара-Загора.
С середины 2000-х годов здание находилось в заброшенном состоянии. В январе 2017 года оно перешло в собственность ООО «РСК Групп». Новый владелец здания поделился планами по его дальнейшей эксплуатации на встрече с Главой Самары Олегом Фурсовым.
Собственник планирует сохранить функциональное назначение «Шипки». Здесь будут располагаться четыре современных кинозала, на первом этаже появится развлекательный центр. В ближайшее время компания намерена приступить к работе по восстановлению здания. Будет отремонтирован фасад и лестничные марши,организованы пандусы для маломобильных граждан, проведена перепланировка второго этажа.
Кроме того, планируется благоустроить прилегающую территорию, провести озеленение. По словам собственника, частичное открытие объекта станет возможным уже осенью текущего года.
Глава Самары подчеркнул, что объект должен в первую очередь отвечать ожиданиям жителей.
- Мы рады тому, что «Шипку» удалось сохранить, и сейчас она обретает второе дыхание. Ваша задача наполнить это здание содержанием, поддерживать на уровне его внешний вид, - отметил Олег Фурсов.
Напомним, в прошлом году в Самаре отмечался 50-летний юбилей улицы Стара-Загора, названной в честь города-побратима. В честь этого события был проведен комплексный ремонт бульвара российско-болгарской дружбы.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
7 апреля 2017
95
7 апреля 2017
227
7 апреля 2017
377
7 апреля 2017
128
7 апреля 2017
125
7 апреля 2017
134
7 апреля 2017
122
7 апреля 2017 , 18:16
95
Самарский Дом молодежи организует серию субботников в рамках акции «Чистый город»
7 апреля 2017 , 17:51
227
На время проведения общественной акции «За мирное и созидательное развитие...
7 апреля 2017 , 17:41
97
Напомним , в середине марта этого года в деревне Гремячка Хворостянского района...
7 апреля 2017 , 17:03
122
Инцидент произошел во время совместного рейда с администрацией Советского района....
7 апреля 2017 , 16:42
377
Здание частично запустят в эксплуатацию уже осенью этого года
7 апреля 2017 , 16:36
128
Ее тело было обнаружено 5 апреля этого года в одном из домов в поселке Комсомольский...
7 апреля 2017 , 16:27
125
Главное всероссийское соревнование для юношей не старше 18 лет обещает быть интересным
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
12 марта 2017
4619
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
19 марта 2017
4470
В воскресенье, 19 марта, в Самаре у Дворца спорта на улице Физкультурной прошел митинг против...
9 марта 2017
4403
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
10 марта 2017
4274
7 марта в одной из квартир дома в Промышленном районе Самары было обнаружено тело одномесячной...
3 апреля 2017
428
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
3 апреля 2017
927
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
3 апреля 2017
695
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
31 марта 2017
654
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...