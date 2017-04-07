Как будет выглядеть обновленный самарский кинотеатр «Шипка». Эскизы

В Самаре планируют провести работы по восстановлению кинотеатра «Шипка». Напомним, здание было построено в 1975 году и стало неотъемлемой частью композиции улицы Стара-Загора.С середины 2000-х годов здание находилось в заброшенном состоянии. В январе 2017 года оно перешло в собственность ООО «РСК Групп». Новый владелец здания поделился планами по его дальнейшей эксплуатации на встрече с Главой Самары Олегом Фурсовым.Собственник планирует сохранить функциональное назначение «Шипки». Здесь будут располагаться четыре современных кинозала, на первом этаже появится развлекательный центр. В ближайшее время компания намерена приступить к работе по восстановлению здания. Будет отремонтирован фасад и лестничные марши,организованы пандусы для маломобильных граждан, проведена перепланировка второго этажа.Кроме того, планируется благоустроить прилегающую территорию, провести озеленение. По словам собственника, частичное открытие объекта станет возможным уже осенью текущего года.Глава Самары подчеркнул, что объект должен в первую очередь отвечать ожиданиям жителей.- Мы рады тому, что «Шипку» удалось сохранить, и сейчас она обретает второе дыхание. Ваша задача наполнить это здание содержанием, поддерживать на уровне его внешний вид, - отметил Олег Фурсов.Напомним, в прошлом году в Самаре отмечался 50-летний юбилей улицы Стара-Загора, названной в честь города-побратима. В честь этого события был проведен комплексный ремонт бульвара российско-болгарской дружбы.