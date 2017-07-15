Как будет выглядеть Ильинская площадь после ремонта

Перед забором, который отделяет территорию площади от заправки, посадят деревья. А со стороны Одесского переулка, рядом с пересечением с улицей Буянова, обустроят детскую площадку.Основные работы по реновации Ильинской площади инвестор планирует закончить в октябре 2017 года. Весной 2018 здесь завершат озеленение территории.В распоряжении sgpress.ru оказались эскизы будущей обновленной площади.