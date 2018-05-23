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Как будет ездить общественный транспорт во время ЧМ-2018

С 14 июня по 15 июля в России пройдет Чемпионат мира по футболу. Одновременно с ним в Самаре на площади Куйбышева состоится Фестиваль болельщиков FIFA. На этот месяц изменится схема движения общественного транспорта.

Как рассказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, на время ЧМ-2018 в городе будут действовать две схемы движения: повседневная (с 14 июня по 15 июля) и усиленная (в дни проведения матчей – 17, 21, 25, 28 июня и 2, 7 июля). Для информирования населения о работе общественного транспорта было напечатано 45 000 буклетов. Жителям Самары их начнут раздавать с понедельника, 28 мая. 

На повседневку





























В повседневном режиме будет ограничено движение и запрещена стоянка по периметру площади Куйбышева, на Волжском проспекте, Студенческом переулке, улицах Ульяновской, Садовой, Льва Толстого и Некрасовской. Пешеходными станут улицы Куйбышева (от Венцека до Красноармейской), Красноармейская (от Самарской до Куйбышева), Молодогвардейская (от Льва Толстого до Маяковского).

Также изменятся схемы движения общественного транспорта.

Трамваи:

- №№ 5,15,20 вместо улицы Галактионовской поедут по Арцыбушевской и Красноармейской;

- №№ 3,15,16,20 вместо Фрунзе будут ходить по Галактионовской и Венцека;

- № 22 поедет по Арцыбушевской, Красноармейской, Галактионовской и Венцека до разворотного кольца на пересечении Пионерской и Чапаевской и обратно;

- № 20к отменяется.

Троллейбусы:

- № 6 проследует по улице Грозненской по укороченному маршруту до площади Революции.

Автобусы:

- №№ 61, 247,261 вместо улицы Куйбышева будут ездить по Максима Горького;

- №№ 24, 92 вместо улиц Молодогвардейской, Чапаевской и Куйбышева поедут по Самарской и Венцека;

- № 297 вместо улиц Вилоновской, Чапаевской и Куйбышева также поедет по Самарской и Венцека;

- №№ 53, 205 вместо Галактионовской проследуют по Самарской;

- №№ 34, 207,226, 240 вместо Красноармейской и Фрунзе – по Самарской и Венцека.

- №№ 37, 46, 47, 295 вместо улиц Льва Толстого и Куйбышева будут ходить по Самарской и Венцека.

Усиленный режим































В дни матчей, их будет шесть, зона ограничения расширится. Движение и стоянку машин ограничат 17, 21, 25, 28 июня и 2, 7 июля с 00:00 до 2:00 следующего дня. Также усиленная схема, возможно, будет действовать за день до проведения матчей, если в Самару прибудут первые лица государств.

Она пройдет от улицы Пионерской до Маяковского, от Максима Горького и Волжского проспекта до Садовой и по Красноармейской до ТЦ «Гудок». В дни игр улица Красноармейская станет пешеходной от набережной до «Гудка», проехать там или поставить авто будет нельзя.

На привокзальной площади и прилегающих улицах остановка и стоянка машин также будет запрещена, общественный транспорт будет ехать по специально выделенным полосам. Поставить машины можно будет на парковке ТЦ «Гудок».

Улица Льва Толстого будет для движения открыта, но там также ограничат остановку и стоянку машин.

Изменятся схемы движения общественного транспорта.

Трамваи:

- №№ 1, 5,15, 16, 18, 20, 20к, 22 заменяются трамваем S5. Он проследует от Железнодорожного вокзала до нового стадиона. Он делает мало остановок: Железнодорожный вокзал, музей Алабина, Самарская площадь, проспект Ленина/Полевая, КРЦ «Звезда», Барбошина поляна, Стадион.

- №№ 2,3,4,7,11,12,13,21,23,24,25 поедут по укороченным схемам.  №№3,4,23 проследуют до а/с Аврора, №№2,4,13,23 – до Дома Печати, №№7,11,12 – до Фадеева, №№ 21,24,25 – до 15 микрорайона.

Троллейбусы:

- №6 поедет по улице Грозненской по укороченному маршруту до площади Революции.

Автобусы:

- №№61, 247,261 вместо улицы Куйбышева будут ездить по Максима Горького;

- №№ 24, 92 вместо улиц Молодогвардейской, Чапаевской и Куйбышева поедут по Самарской и Венцека;

- № 297 вместо улиц Вилоновской, Чапаевской и Куйбышева также поедет по Самарской и Венцека;

- №№53, 205 вместо Галактионовской проследуют по Самарской;

- № 34, 207,226, 240 вместо Красноармейской и Фрунзе – по Самарской и Венцека.

- №№ 37, 46, 47, 295 вместо улиц Льва Толстого и Куйбышева будут ходить по Самарской и Венцека.

Движение автобусов в районе ж/д вокзала:

- №№ 34, 240 вместо Арцыбушевской и Красноармейской поедут по Мичурина, Чкалова, Агибалова (обратно по Спортивной), Льва Толстого;

- №№ 53, 226 вместо Красноармейской – по Урицкого, Агибалова (обратно по Спортивной), Льва Толстого;

- №11 вместо Красноармейской поедет по Льва Толстого;

- №№ 13, 52, 56, 266 вместо Красноармейской проследуют по Урицкого, Агибалова (обратно по Спортивной).

Ограничения не будут действовать для машин полиции, росгвардии, скорой помощи, пожарных и центра медицины и катастроф. Также запрет на движение не затронет автомобили коммунальных, аварийных и ритуальных служб и дорожной техники.

- Мы просим жителей отнестись с пониманием к тем неудобствам, которые будут во время игр Чемпионата. Мы как хозяева радушно примем гостей из других городов России и из-за рубежа. Избежать неудобств совсем, конечно, не удастся. Мы со своей стороны будем стараться их минимизировать. Праздник должен быть для всех: и для горожан, и для гостей, - сказал Владимир Василенко.
Дата: 23 мая 2018 , 14:45
323
Автор текста: Ксения Кармазина, Кирилл Ляхманов
Автор фото: архив "СГ"
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