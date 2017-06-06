Как банки поддерживают малый и средний бизнес в Самаре сегодня
Самарские банкиры солидарны во мнении: спрос на кредиты для малого и среднего бизнеса сейчас стабильно растет. При этом независимо от отрасли и масштабов деятельности предпринимателей в первую очередь интересует вопрос снижения ставок. Прогнозы развития рынка «СГ» уточнила у представителей ведущих кредитных организаций, работающих в нашем городе.
Ставки и спрос
Экономическая ситуация в стране не претерпевает каких-либо значительных перемен. А потому, как отмечают банкиры, тенденции развития малого и среднего бизнеса, которые наметились в 2016 году, продолжаются и в этом. Речь, в частности, идет о стремлении бизнеса скорее сохранять текущие объемы, чем наращивать обороты.
- Поэтому продолжают быть востребованными кредиты на пополнение оборотных средств, возобновляемые кредитные линии, а также кредиты на рефинансирование текущей задолженности. При этом в условиях некоторой стабилизации экономики будут наблюдаться попытки ряда предприятий выхода из застоя и перехода к развитию. Малый бизнес всегда характеризовался умением приспособиться к внешним условиям, - отмечает управляющий филиалом «Потенциал» банка «Российский капитал» Виталий Батрак. По словам управляющей Самарским филиалом ВТБ24 Зарины Плукчи, рост спроса на кредиты обусловлен рядом факторов.
- Во-первых, снижение ставок. Во-вторых, упрощение процедуры получения финансирования. Другими словами, получить кредит стало дешевле и проще, - отметила она.
Повышение интереса к кредитным продуктам отмечают и в Сбербанке. Только за первый квартал 2017 года на развитие различных направлений малого бизнеса губернии в нем выдали более 140 кредитов на общую сумму свыше 350 млн рублей.
- Кредитование малого и среднего бизнеса – фокусное направление для Сбербанка. Мы видим, что активность бизнеса возрастает, предприниматели готовы вкладывать в развитие собственного дела. Сбербанк предлагает широкую линейку кредитов для бизнеса. В ней представлены кредиты, предполагающие целевое использование средств, а также не требующие подтверждения целевого использования. В настоящий момент процентные ставки по кредитам с обеспечением начинаются от 11,8%, по кредитам без залога от 17%. Один из наиболее популярных продуктов на рынке малого бизнеса - кредит «Доверие» от Сбербанка. Отсутствие залога и комиссий делают его особенно привлекательным и доступным для молодого бизнеса, - прокомментировал управляющий Самарского отделения ПАО Сбербанк Константин Долонин.
Специальные программы действуют для сельхозпроизводителей. Например, в рамках соглашения между правительством Республики Беларусь и Сбербанком можно купить белорусскую технику по льготным ставкам. Из бюджета республики компенсируется 100% ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату выдачи кредита. В результате для клиента Сбербанка процентная ставка более чем привлекательна. Кроме того, Сбербанк стал одним из первых банков, который активно включился в работу с государственной программой развития сельского хозяйства, которая установила новые правила льготного кредитование АПК через выделение субсидий уполномоченным банкам. Новый порядок позволяет сельскохозяйственным производителям получать краткосрочные и инвестиционные кредиты по ставке не более 5% годовых.
- В прошлом году Сбербанк и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства заключили соглашение о сотрудничестве, дав старт значимому проекту «Программа 6,5». А в конце мая Сбербанк и МСП Банк заключили соглашение о сотрудничестве в рамках нового проекта «МСП - Перезагрузка». Он позволит расширить действующую «Программу 6,5». В рамках данного продукта мы предоставим кредиты среднему бизнесу по ставке 9,6%, а малому - 10,6%», - дополняет Константин Долонин.
В региональном «Райффайзенбанке» активный рост по всем направлениям бизнеса также наблюдают уже с прошлого года.
- Кредитный портфель в сегменте малого и микробизнеса в Самарском отделении за 2016 год увеличился на 30% и стал самым крупным среди всех региональных офисов банка в России. И этот тренд сохраняется: общая сумма кредитов, выданных компаниям из этого сегмента за пять месяцев 2017 года, на 93% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний бизнес также наращивает обороты. С апреля 2016 года активы нашего отделения в этом сегменте увеличились почти в 4,5 раза, - рассказал директор сети операционных офисов «Райффайзенбанка» по Самарской области Артем Саркисян.
Дорогу стартапам
Особое внимание к микробизнесу или тем предпринимателям, кто только начинает дело, сегодня уделяют во многих банках. Разрабатывают специальные кредитные продукты даже для стартапов на франшизе. Одолжить на развитие можно, например, в ВТБ24.
- Особенность программы заключается в отсутствии требований банка к сроку фактического ведения деятельности компании: получить финансирование могут в том числе вновь открываемые бизнес-проекты, - поясняет управляющий Самарским филиалом ВТБ24 Зарина Плукчи.
Новую модель кредитования малого бизнеса запустили и в Сбербанке.
- В ее основе - анализ больших данных, который позволяет быстро оценивать риски, учитывать несколько десятков факторов и выдавать кредиты быстрее и лучше. На основе результатов этого анализа банк формирует для действующих клиентов индивидуальные кредитные предложения. В результате клиент может получить кредит в течение одного дня. Smart-кредиты для микро- и малого бизнеса были запущены в четвертом квартале 2016 года. С момента запуска продукта клиентам Самарского отделения Сбербанка выдано более 100 таких кредитов на сумму 170 млн рублей, - сообщил Константин Долонин. - Также в Сбербанке запущен новый продукт на рефинансирование кредитов Top-up. Он позволяет погасить имеющийся кредит и получить новые средства на развитие бизнеса с пониженной процентной ставкой. При его получении залог остается прежним, что значительно упрощает процесс оформления для клиентов. Стимулирует развитие малого и среднего бизнеса и помощь в участии в госзакупках.
- В мае этого года в Сбербанке процесс получения банковской гарантии стал значительно быстрее.
Теперь предприниматели, которым срочно потребовалась банковская гарантия, могут получить ее всего за один рабочий день. Это стало возможным благодаря внедрению технологии Quick decision, - пояснил управляющий Самарским отделением Сбербанка.
А в деле кто?
Чаще всего, по мнению экспертов, потребителем бизнес-кредитов становится торговый сектор. Что оправданно, ведь именно эта отрасль считается наиболее ликвидным и быстроокупаемым сегментом. Хуже дела обстоят, например, у грузоперевозок и люксовых оптовиков.
- Сегодня наблюдаются проблемы с бизнесом у предприятий, на товары и услуги которых значительно упал спрос со стороны потребителей. Гораздо лучше на рынке себя чувствуют предприятия малого бизнеса, занимающиеся розничной и мелкооптовой торговлей товарами повседневного спроса, бытовыми услугами, небольшими производствами. Наиболее активно кредитуются компании производственной отрасли и оптовой торговли, - прокомментировал управляющий филиалом «Потенциал» банка «Российский капитал» Виталий Батрак.
Успешнее всего, отмечает Артем Саркисян, кризис пережили компании с диверсифицированным бизнесом и те, кто успел накопить определенные нефинансовые активы - недвижимость, земельные участки и т.п. Малый и средний бизнес в отличие от микробизнеса более устойчивый, а в сравнении с крупным - более гибкий. Такие компании быстрее реагируют на все изменения и могут за достаточно короткий срок сократить, расширить или частично переориентировать бизнес, переключив фокус на более доходные направления.
Как рассказала управляющий Самарским филиалом ВТБ24 Зарина Плукчи, идеальный профиль любого бизнеса для банка - это ежегодный прирост прибыли бизнеса минимум на 20%.
- Однако сегодня не все компании могут показать такой результат. Основными критериями успешного заемщика предприятий малого бизнеса являются новые контракты, наличие активов и ликвидного залогового обеспечения. Долговая нагрузка не должна превышать 50% от чистой прибыли компании.
Важными являются качество работы с дебиторской задолженностью и положительная динамика развития бизнеса, - отметила она.
Ставки и спрос
Экономическая ситуация в стране не претерпевает каких-либо значительных перемен. А потому, как отмечают банкиры, тенденции развития малого и среднего бизнеса, которые наметились в 2016 году, продолжаются и в этом. Речь, в частности, идет о стремлении бизнеса скорее сохранять текущие объемы, чем наращивать обороты.
- Поэтому продолжают быть востребованными кредиты на пополнение оборотных средств, возобновляемые кредитные линии, а также кредиты на рефинансирование текущей задолженности. При этом в условиях некоторой стабилизации экономики будут наблюдаться попытки ряда предприятий выхода из застоя и перехода к развитию. Малый бизнес всегда характеризовался умением приспособиться к внешним условиям, - отмечает управляющий филиалом «Потенциал» банка «Российский капитал» Виталий Батрак. По словам управляющей Самарским филиалом ВТБ24 Зарины Плукчи, рост спроса на кредиты обусловлен рядом факторов.
- Во-первых, снижение ставок. Во-вторых, упрощение процедуры получения финансирования. Другими словами, получить кредит стало дешевле и проще, - отметила она.
Повышение интереса к кредитным продуктам отмечают и в Сбербанке. Только за первый квартал 2017 года на развитие различных направлений малого бизнеса губернии в нем выдали более 140 кредитов на общую сумму свыше 350 млн рублей.
- Кредитование малого и среднего бизнеса – фокусное направление для Сбербанка. Мы видим, что активность бизнеса возрастает, предприниматели готовы вкладывать в развитие собственного дела. Сбербанк предлагает широкую линейку кредитов для бизнеса. В ней представлены кредиты, предполагающие целевое использование средств, а также не требующие подтверждения целевого использования. В настоящий момент процентные ставки по кредитам с обеспечением начинаются от 11,8%, по кредитам без залога от 17%. Один из наиболее популярных продуктов на рынке малого бизнеса - кредит «Доверие» от Сбербанка. Отсутствие залога и комиссий делают его особенно привлекательным и доступным для молодого бизнеса, - прокомментировал управляющий Самарского отделения ПАО Сбербанк Константин Долонин.
Специальные программы действуют для сельхозпроизводителей. Например, в рамках соглашения между правительством Республики Беларусь и Сбербанком можно купить белорусскую технику по льготным ставкам. Из бюджета республики компенсируется 100% ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату выдачи кредита. В результате для клиента Сбербанка процентная ставка более чем привлекательна. Кроме того, Сбербанк стал одним из первых банков, который активно включился в работу с государственной программой развития сельского хозяйства, которая установила новые правила льготного кредитование АПК через выделение субсидий уполномоченным банкам. Новый порядок позволяет сельскохозяйственным производителям получать краткосрочные и инвестиционные кредиты по ставке не более 5% годовых.
- В прошлом году Сбербанк и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства заключили соглашение о сотрудничестве, дав старт значимому проекту «Программа 6,5». А в конце мая Сбербанк и МСП Банк заключили соглашение о сотрудничестве в рамках нового проекта «МСП - Перезагрузка». Он позволит расширить действующую «Программу 6,5». В рамках данного продукта мы предоставим кредиты среднему бизнесу по ставке 9,6%, а малому - 10,6%», - дополняет Константин Долонин.
В региональном «Райффайзенбанке» активный рост по всем направлениям бизнеса также наблюдают уже с прошлого года.
- Кредитный портфель в сегменте малого и микробизнеса в Самарском отделении за 2016 год увеличился на 30% и стал самым крупным среди всех региональных офисов банка в России. И этот тренд сохраняется: общая сумма кредитов, выданных компаниям из этого сегмента за пять месяцев 2017 года, на 93% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний бизнес также наращивает обороты. С апреля 2016 года активы нашего отделения в этом сегменте увеличились почти в 4,5 раза, - рассказал директор сети операционных офисов «Райффайзенбанка» по Самарской области Артем Саркисян.
Дорогу стартапам
Особое внимание к микробизнесу или тем предпринимателям, кто только начинает дело, сегодня уделяют во многих банках. Разрабатывают специальные кредитные продукты даже для стартапов на франшизе. Одолжить на развитие можно, например, в ВТБ24.
- Особенность программы заключается в отсутствии требований банка к сроку фактического ведения деятельности компании: получить финансирование могут в том числе вновь открываемые бизнес-проекты, - поясняет управляющий Самарским филиалом ВТБ24 Зарина Плукчи.
Новую модель кредитования малого бизнеса запустили и в Сбербанке.
- В ее основе - анализ больших данных, который позволяет быстро оценивать риски, учитывать несколько десятков факторов и выдавать кредиты быстрее и лучше. На основе результатов этого анализа банк формирует для действующих клиентов индивидуальные кредитные предложения. В результате клиент может получить кредит в течение одного дня. Smart-кредиты для микро- и малого бизнеса были запущены в четвертом квартале 2016 года. С момента запуска продукта клиентам Самарского отделения Сбербанка выдано более 100 таких кредитов на сумму 170 млн рублей, - сообщил Константин Долонин. - Также в Сбербанке запущен новый продукт на рефинансирование кредитов Top-up. Он позволяет погасить имеющийся кредит и получить новые средства на развитие бизнеса с пониженной процентной ставкой. При его получении залог остается прежним, что значительно упрощает процесс оформления для клиентов. Стимулирует развитие малого и среднего бизнеса и помощь в участии в госзакупках.
- В мае этого года в Сбербанке процесс получения банковской гарантии стал значительно быстрее.
Теперь предприниматели, которым срочно потребовалась банковская гарантия, могут получить ее всего за один рабочий день. Это стало возможным благодаря внедрению технологии Quick decision, - пояснил управляющий Самарским отделением Сбербанка.
А в деле кто?
Чаще всего, по мнению экспертов, потребителем бизнес-кредитов становится торговый сектор. Что оправданно, ведь именно эта отрасль считается наиболее ликвидным и быстроокупаемым сегментом. Хуже дела обстоят, например, у грузоперевозок и люксовых оптовиков.
- Сегодня наблюдаются проблемы с бизнесом у предприятий, на товары и услуги которых значительно упал спрос со стороны потребителей. Гораздо лучше на рынке себя чувствуют предприятия малого бизнеса, занимающиеся розничной и мелкооптовой торговлей товарами повседневного спроса, бытовыми услугами, небольшими производствами. Наиболее активно кредитуются компании производственной отрасли и оптовой торговли, - прокомментировал управляющий филиалом «Потенциал» банка «Российский капитал» Виталий Батрак.
Успешнее всего, отмечает Артем Саркисян, кризис пережили компании с диверсифицированным бизнесом и те, кто успел накопить определенные нефинансовые активы - недвижимость, земельные участки и т.п. Малый и средний бизнес в отличие от микробизнеса более устойчивый, а в сравнении с крупным - более гибкий. Такие компании быстрее реагируют на все изменения и могут за достаточно короткий срок сократить, расширить или частично переориентировать бизнес, переключив фокус на более доходные направления.
Как рассказала управляющий Самарским филиалом ВТБ24 Зарина Плукчи, идеальный профиль любого бизнеса для банка - это ежегодный прирост прибыли бизнеса минимум на 20%.
- Однако сегодня не все компании могут показать такой результат. Основными критериями успешного заемщика предприятий малого бизнеса являются новые контракты, наличие активов и ликвидного залогового обеспечения. Долговая нагрузка не должна превышать 50% от чистой прибыли компании.
Важными являются качество работы с дебиторской задолженностью и положительная динамика развития бизнеса, - отметила она.
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