Как банки поддерживают малый и средний бизнес в Самаре сегодня

Экономическая ситуация в стране не претерпевает каких-либо значительных перемен. А потому, как отмечают банкиры, тенденции развития малого и среднего бизнеса, которые наметились в 2016 году, продолжаются и в этом. Речь, в частности, идет о стремлении бизнеса скорее сохранять текущие объемы, чем наращивать обороты.- Поэтому продолжают быть востребованными кредиты на пополнение оборотных средств, возобновляемые кредитные линии, а также кредиты на рефинансирование текущей задолженности. При этом в условиях некоторой стабилизации экономики будут наблюдаться попытки ряда предприятий выхода из застоя и перехода к развитию. Малый бизнес всегда характеризовался умением приспособиться к внешним условиям, - отмечает управляющий филиалом «Потенциал» банка «Российский капитал» Виталий Батрак. По словам управляющей Самарским филиалом ВТБ24 Зарины Плукчи, рост спроса на кредиты обусловлен рядом факторов.- Во-первых, снижение ставок. Во-вторых, упрощение процедуры получения финансирования. Другими словами, получить кредит стало дешевле и проще, - отметила она.Повышение интереса к кредитным продуктам отмечают и в Сбербанке. Только за первый квартал 2017 года на развитие различных направлений малого бизнеса губернии в нем выдали более 140 кредитов на общую сумму свыше 350 млн рублей.- Кредитование малого и среднего бизнеса – фокусное направление для Сбербанка. Мы видим, что активность бизнеса возрастает, предприниматели готовы вкладывать в развитие собственного дела. Сбербанк предлагает широкую линейку кредитов для бизнеса. В ней представлены кредиты, предполагающие целевое использование средств, а также не требующие подтверждения целевого использования. В настоящий момент процентные ставки по кредитам с обеспечением начинаются от 11,8%, по кредитам без залога от 17%. Один из наиболее популярных продуктов на рынке малого бизнеса - кредит «Доверие» от Сбербанка. Отсутствие залога и комиссий делают его особенно привлекательным и доступным для молодого бизнеса, - прокомментировал управляющий Самарского отделения ПАО Сбербанк Константин Долонин.Специальные программы действуют для сельхозпроизводителей. Например, в рамках соглашения между правительством Республики Беларусь и Сбербанком можно купить белорусскую технику по льготным ставкам. Из бюджета республики компенсируется 100% ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату выдачи кредита. В результате для клиента Сбербанка процентная ставка более чем привлекательна. Кроме того, Сбербанк стал одним из первых банков, который активно включился в работу с государственной программой развития сельского хозяйства, которая установила новые правила льготного кредитование АПК через выделение субсидий уполномоченным банкам. Новый порядок позволяет сельскохозяйственным производителям получать краткосрочные и инвестиционные кредиты по ставке не более 5% годовых.- В прошлом году Сбербанк и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства заключили соглашение о сотрудничестве, дав старт значимому проекту «Программа 6,5». А в конце мая Сбербанк и МСП Банк заключили соглашение о сотрудничестве в рамках нового проекта «МСП - Перезагрузка». Он позволит расширить действующую «Программу 6,5». В рамках данного продукта мы предоставим кредиты среднему бизнесу по ставке 9,6%, а малому - 10,6%», - дополняет Константин Долонин.В региональном «Райффайзенбанке» активный рост по всем направлениям бизнеса также наблюдают уже с прошлого года.- Кредитный портфель в сегменте малого и микробизнеса в Самарском отделении за 2016 год увеличился на 30% и стал самым крупным среди всех региональных офисов банка в России. И этот тренд сохраняется: общая сумма кредитов, выданных компаниям из этого сегмента за пять месяцев 2017 года, на 93% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний бизнес также наращивает обороты. С апреля 2016 года активы нашего отделения в этом сегменте увеличились почти в 4,5 раза, - рассказал директор сети операционных офисов «Райффайзенбанка» по Самарской области Артем Саркисян.Особое внимание к микробизнесу или тем предпринимателям, кто только начинает дело, сегодня уделяют во многих банках. Разрабатывают специальные кредитные продукты даже для стартапов на франшизе. Одолжить на развитие можно, например, в ВТБ24.- Особенность программы заключается в отсутствии требований банка к сроку фактического ведения деятельности компании: получить финансирование могут в том числе вновь открываемые бизнес-проекты, - поясняет управляющий Самарским филиалом ВТБ24 Зарина Плукчи.Новую модель кредитования малого бизнеса запустили и в Сбербанке.- В ее основе - анализ больших данных, который позволяет быстро оценивать риски, учитывать несколько десятков факторов и выдавать кредиты быстрее и лучше. На основе результатов этого анализа банк формирует для действующих клиентов индивидуальные кредитные предложения. В результате клиент может получить кредит в течение одного дня. Smart-кредиты для микро- и малого бизнеса были запущены в четвертом квартале 2016 года. С момента запуска продукта клиентам Самарского отделения Сбербанка выдано более 100 таких кредитов на сумму 170 млн рублей, - сообщил Константин Долонин. - Также в Сбербанке запущен новый продукт на рефинансирование кредитов Top-up. Он позволяет погасить имеющийся кредит и получить новые средства на развитие бизнеса с пониженной процентной ставкой. При его получении залог остается прежним, что значительно упрощает процесс оформления для клиентов. Стимулирует развитие малого и среднего бизнеса и помощь в участии в госзакупках.- В мае этого года в Сбербанке процесс получения банковской гарантии стал значительно быстрее.Теперь предприниматели, которым срочно потребовалась банковская гарантия, могут получить ее всего за один рабочий день. Это стало возможным благодаря внедрению технологии Quick decision, - пояснил управляющий Самарским отделением Сбербанка.Чаще всего, по мнению экспертов, потребителем бизнес-кредитов становится торговый сектор. Что оправданно, ведь именно эта отрасль считается наиболее ликвидным и быстроокупаемым сегментом. Хуже дела обстоят, например, у грузоперевозок и люксовых оптовиков.- Сегодня наблюдаются проблемы с бизнесом у предприятий, на товары и услуги которых значительно упал спрос со стороны потребителей. Гораздо лучше на рынке себя чувствуют предприятия малого бизнеса, занимающиеся розничной и мелкооптовой торговлей товарами повседневного спроса, бытовыми услугами, небольшими производствами. Наиболее активно кредитуются компании производственной отрасли и оптовой торговли, - прокомментировал управляющий филиалом «Потенциал» банка «Российский капитал» Виталий Батрак.Успешнее всего, отмечает Артем Саркисян, кризис пережили компании с диверсифицированным бизнесом и те, кто успел накопить определенные нефинансовые активы - недвижимость, земельные участки и т.п. Малый и средний бизнес в отличие от микробизнеса более устойчивый, а в сравнении с крупным - более гибкий. Такие компании быстрее реагируют на все изменения и могут за достаточно короткий срок сократить, расширить или частично переориентировать бизнес, переключив фокус на более доходные направления.Как рассказала управляющий Самарским филиалом ВТБ24 Зарина Плукчи, идеальный профиль любого бизнеса для банка - это ежегодный прирост прибыли бизнеса минимум на 20%.- Однако сегодня не все компании могут показать такой результат. Основными критериями успешного заемщика предприятий малого бизнеса являются новые контракты, наличие активов и ликвидного залогового обеспечения. Долговая нагрузка не должна превышать 50% от чистой прибыли компании.Важными являются качество работы с дебиторской задолженностью и положительная динамика развития бизнеса, - отметила она.