Как Самарская область по итогам выборов выглядит на фоне других регионов с новыми губернаторами

Явка на выборы Президента РФ в регионе составила 66,91%, что больше в 6,14% по сравнению с кампанией 2012 года.



У Самарской области лучший показатель среди регионов, в которых осенью 2017 года сменились губернаторы. Отрыв от второго места более 2%. В семи регионах после обновления руководства явка снизилась. Например, в Дагестане почти на 3,83%.



По динамике уровня поддержки Владимира Путина в этих 13 регионах Самарская область находится на третьем месте с 17,26%. Впереди только Орловская (23,93%) и Воронежская (17,54%) области.



Высокие показатели Самарской области, по мнению экспертов, объясняются позитивными изменениями, произошедшими в регионе в последние месяцы. Например, открытием ряда крупных промышленных, социальных, спортивных объектов и решением проблем ветеранов, дольщиков и других. Также этому способствовало возросшее внимание к региону со стороны федеральных властей.