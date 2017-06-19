Как Самара за Россию болела
В субботу, 17 июня, на второй очереди набережной Волги около бассейна ЦСК ВВС прошел городской спортивный праздник.
Гости мероприятия смогли посмотреть прямую трансляцию церемонии открытия Кубка Конфедераций FIFA 2017 и матч Россия - Новая Зеландия.В стартовом матче Россия обыграла Новую Зеландию в Санкт-Петербурге со счетом 2:0.
На набережной также выступили детский танцевальный коллектив «Задумка» со спектаклем «Путешествие футбольного мяча» и вокальные, спортивные коллективы Самары и области. В этот день был приготовлен специальный пирог длиной 15 метров, украшенный в футбольной тематике.
Мероприятие завершилось световым шоу фонтанов на набережной под футбольный гимн.
Гости мероприятия смогли посмотреть прямую трансляцию церемонии открытия Кубка Конфедераций FIFA 2017 и матч Россия - Новая Зеландия.В стартовом матче Россия обыграла Новую Зеландию в Санкт-Петербурге со счетом 2:0.
На набережной также выступили детский танцевальный коллектив «Задумка» со спектаклем «Путешествие футбольного мяча» и вокальные, спортивные коллективы Самары и области. В этот день был приготовлен специальный пирог длиной 15 метров, украшенный в футбольной тематике.
Мероприятие завершилось световым шоу фонтанов на набережной под футбольный гимн.
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