Как Самара встретит туристов этим летом





Путешествуем по миру…

На форуме встретились представители российских и зарубежных отелей, туристических и транспортных компаний. Прошли презентации, семинары для агентств, индивидуальные встречи с гостями. Все это должно помочь местному бизнесу найти верный курс и в сезоне-2018 предлагать отдыхающим качественный востребованный продукт.

Были представлены самые разные виды отдыха - пляжный, активный, круизный, гастрономический, санаторный, зарубежный, внутрироссийский.

- Экономика пошла в рост, так что мы надеемся на успех сезона и на внутреннем, и на выездном направлениях, - дал прогноз директор по продажам компании «Интурист» Сергей Толчин. - Во всяком случае этот форум собрал участников в два раза больше, чем год назад. Значит, отрасль готова развиваться, осваивать новые направления.

Если в прошлом сезоне все внимание было приковано к открытию Турции после годичного перерыва, то сегодня потоки распределились достаточно равномерно. Своего стабильного отдыхающего имеют и Турция, и Сочи, и Крым. Есть постоянные поклонники речных круизов, экскурсионных туров. Эти направления станут самыми востребованными в сезоне-2018. В их число стремится Абхазия, она активно представлена на форуме, но лето покажет, сможет ли черноморская территория завоевать своего отдыхающего.

По информации туроператоров, средние цены на 10-дневный отдых в Сочи и Крыму составят в этом сезоне около 25 тысяч рублей на человека. В Турции - около 650 долларов. А вот открытия Египта любителям Красного моря советуют пока не ждать, поскольку полная безопасность на этом направлении не гарантируется.





…и по Самаре

Одной из главных тем стало предстоящее мировое первенство по футболу. Самара, как и другие города-организаторы ЧМ-2018, делает ставку на последующую узнаваемость региона по примеру той же Казани. Столица Татарстана, достойно подготовившись к нескольким крупным спортивным мероприятиям, стала затем туристическим хитом.

Руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев отметил, что Самара находится на перекрестке путей и с ростом интереса к внутреннему туризму возрастает интерес к нашему региону. Прошлый год был рекордным по пассажиропотоку в обновленном аэропорту Курумоч. Его услугами воспользовались 2 млн 650 тысяч пассажиров. Растет и число путешествующих железнодорожным транспортом. Например, очень хорошо стартовали два новых проекта - «Вагон знаний» и «Краеведческий экспресс», участниками которых стали более шести тысяч школьников. Все это уже подогревает интерес к Самаре как к городу-организатору мирового футбольного первенства. К Чемпионату мы приводим в порядок транспортную инфраструктуру, гостиничный фонд, архитектурные памятники, и это становится ресурсом для туристического бизнеса.

На форуме среди массы самой разной наглядной агитации - проспектов сочинских, крымских, турецких, болгарских отелей и здравниц - не затерялась и новая серия буклетов о Самаре. Они выпущены региональным департаментом туризма, туристско-информационным центром Самарской области. Что мы предлагаем гостям Чемпионата и всего сезона-2018? Достопримечательности культурно-исторические, природные. Акцент - на набережную, бункер Сталина, исторический комплекс Жигулевского пивоваренного завода, экскурсионные объекты Самарской луки. Для любителей активного отдыха - несколько зимних и летних фестивалей, занятия в кайт-школах, путешествия по Волге на яхтах и ялах, спортивная рыбалка, велосипедные и конные маршруты по Самарской луке, приключенческие туры на собачьих упряжках.

На форуме был представлен и буклет о гастрономических «фишках» региона. Из него можно узнать об истории «Жигулевского» пива, волжской рыбе, жигулевской вишне, сызранском помидоре. По опыту прошедшего Кубка Конфедераций, местная гастрономия у болельщиков значится в числе приоритетных интересов, так что сейчас кулинары и турбизнес продумывают специальное футбольное меню. И для гостей Чемпионата, и для потока будущих экскурсантов.





Сергей Доморат, начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи:

- Туристический потенциал Сочи расцвел благодаря проведенным Олимпийским играм. Но если дальше не прикладывать усилий, даже «олимпийский скачок» со временем сойдет на нет. Поэтому мы постоянно участвуем в отраслевых форумах, выставках, чтобы как можно шире представлять наш потенциал и удерживать интерес отдыхающих. По такому же пути надо идти и Самаре, другим городам-организаторам Чемпионата. Причем вашему городу легче в том плане, что вы уже знаете, к гостям из каких стран вам готовиться, каким будет средний возраст болельщика, его экскурсионные, гастрономические предпочтения. Что касается дальнейших действий уже после Чемпионата, подсказываем: не теряйте взятых позиций. Пока вы будете оставаться узнаваемыми, работайте над укреплением имиджа, активно занимайтесь привлечением турпотока. В Сочи те же гостиницы должны подтверждать свою звездность каждые три года. Экспертные советы постоянно следят, чтобы поднятая планка не опускалась.





Сергей Толчин, директор по продажам компании «Интурист» (Москва):

- По статистике продаж, Самара становится все более привлекательным регионом для отдыхающих. Здесь растет сегмент пляжного туризма, потому что главный ваш ресурс, как ни крути, Волга. Заметно улучшаются объекты размещения. Регион перспективен. Но надо работать. У вас есть уникальные достопримечательности - бункер Сталина, другие объекты Куйбышева - запасной столицы. Но о них мало кто знает. Инфраструктура, которую Самара создает к мировому первенству по футболу, должна стать таким же катализатором, каким для Сочи стала Олимпиада. Не упускайте шанса стать узнаваемыми и интересными.