Как Самара встретит Россию
Программа развлечений на стадионе «Самара Арена» в день матча между Уругваем и Россией.
В понедельник, 25 июня, на стадионе «Самара Арена» состоится матч между сборными Уругвая и России. Вход для зрителей откроют в 15.00.
Для болельщиков подготовлена специальная развлекательная программа. Можно будет сфотографироваться с официальным талисманом ЧМ-2018 Забивакой, для этого будет подготовлена специальная фотозона. Каждый желающий сможет сразиться в футбол с роботом или поиграть в кикер. Еще гостям предложат сразиться в новую игру – текбол - гибрид маленького тенниса и футбола. Болельщикам предложат бесплатные сувениры, можно будет купить и официальную продукцию FIFA. Будут звучать живая музыка и сеты мировых ди-джеев. Гостей развлекут десятки аниматоров.
Шаттлы S1, S1k, S2, S2к S3, S4, S7, S9 и в трамвайный маршрут S5 начнут курсировать с разных точек Самары до стадиона «Самара Арена» с 14.00. Напоминаем, проезд в них в день матча бесплатный.
Расписание маршрутов и остановок:
Проход на стадион со стороны улицы Ташкентской будет закрыт. Вход для пешеходов на прилегающую к стадиону территорию предусмотрен у автосалона "Самара Моторс" напротив улицы Алма-Атинской. Подход к стадиону «Самара Арена» будет также организован со стороны Северной парковки 2-й стадионной, а также со стороны конечных остановок шаттлов и трамваев.
В понедельник, 25 июня, на стадионе «Самара Арена» состоится матч между сборными Уругвая и России. Вход для зрителей откроют в 15.00.
Для болельщиков подготовлена специальная развлекательная программа. Можно будет сфотографироваться с официальным талисманом ЧМ-2018 Забивакой, для этого будет подготовлена специальная фотозона. Каждый желающий сможет сразиться в футбол с роботом или поиграть в кикер. Еще гостям предложат сразиться в новую игру – текбол - гибрид маленького тенниса и футбола. Болельщикам предложат бесплатные сувениры, можно будет купить и официальную продукцию FIFA. Будут звучать живая музыка и сеты мировых ди-джеев. Гостей развлекут десятки аниматоров.
Шаттлы S1, S1k, S2, S2к S3, S4, S7, S9 и в трамвайный маршрут S5 начнут курсировать с разных точек Самары до стадиона «Самара Арена» с 14.00. Напоминаем, проезд в них в день матча бесплатный.
Расписание маршрутов и остановок:
Проход на стадион со стороны улицы Ташкентской будет закрыт. Вход для пешеходов на прилегающую к стадиону территорию предусмотрен у автосалона "Самара Моторс" напротив улицы Алма-Атинской. Подход к стадиону «Самара Арена» будет также организован со стороны Северной парковки 2-й стадионной, а также со стороны конечных остановок шаттлов и трамваев.
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