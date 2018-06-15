Как Самара встречала Чемпионат мира по футболу. Фото
Несколько тысяч человек пришли на фестиваль болельщиков в четверг, 14 июня.
В России стартовал Чемпионат мира по футболу. В Самаре открылся фестиваль болельщиков. Среди гостей фанзоны были и иностранные болельщики из Сербии, Коста-Рики, Колумбии, Болгарии, Швейцарии, Австралии, Эквадора. Самарцы фотографировались, делали селфи с иностранными фанатами.
Перед болельщиками на гигантской сцене выступили творческие коллективы города, представители самарских театров. На площадке фестиваля работали десятки кафе. Особой популярностью пользовались
развлекательные площадки.
После церемонии открытия многочисленные болельщики посмотрели прямую трансляцию матча Россия - Саудовская Аравия. В течение всего матча российские и иностранные фанаты горячо поддерживали сборную России, которая одержала победу со счетом 5:0.
В России стартовал Чемпионат мира по футболу. В Самаре открылся фестиваль болельщиков. Среди гостей фанзоны были и иностранные болельщики из Сербии, Коста-Рики, Колумбии, Болгарии, Швейцарии, Австралии, Эквадора. Самарцы фотографировались, делали селфи с иностранными фанатами.
Перед болельщиками на гигантской сцене выступили творческие коллективы города, представители самарских театров. На площадке фестиваля работали десятки кафе. Особой популярностью пользовались
развлекательные площадки.
После церемонии открытия многочисленные болельщики посмотрели прямую трансляцию матча Россия - Саудовская Аравия. В течение всего матча российские и иностранные фанаты горячо поддерживали сборную России, которая одержала победу со счетом 5:0.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
15 июня 2018 , 11:38
Витек
Последнее из раздела Лента новостей
15 июня 2018
169
15 июня 2018
150
15 июня 2018
283
1
15 июня 2018
149
15 июня 2018 , 12:48
65
Столь модное в современном мире увлечение как селфи заставляет ради лайков и популярности...
15 июня 2018 , 12:12
127
В четверг, 14 июня, глава региона Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с...
15 июня 2018 , 11:47
231
Флеш-интервью лидера группы DDT после концерта в Самаре
15 июня 2018 , 11:18
169
Самарский аэропорт встречает национальные футбольные сборные и их группы поддержки.
15 июня 2018 , 10:52
150
Проект «Модерн в облаках» состоится во время Чемпионата мира по футболу. Он...
15 июня 2018 , 10:37
283
Несколько тысяч человек пришли на фестиваль болельщиков в четверг, 14 июня
15 июня 2018 , 10:37
149
Свидетельства об аккредитации выдали восьми перевозчикам.
15 июня 2018 , 10:10
172
На пересечении Льва Толстого и Арцыбушевской строят офисно-гостиничный комплекс с подземным паркингом
Шестиэтажное здание планируют возвести к концу этого года
15 июня 2018 , 09:57
200
Они находятся на пересечении Арцыбушевской и Красноармейской
14 июня 2018 , 21:26
801
Она посвящена футболу.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2 июня 2018
7275
8
Региональные власти составили рейтинг управляющих компаний, занятых в сфере...
16 мая 2018
6019
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ.
14 июня 2018
3855
Схемы перекрытий улиц и движения транспорта
9 июня 2018
3286
На площадке фан-феста завершаются последние приготовления к мировому футбольному форуму.
28 мая 2018
2893
4
Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области подготовило проект...
9 июня 2018
827
Новый график начал действовать с субботы, 9 июня.
16 мая 2018
451
Трагедия произошла в Самаре во вторник, 15 мая.
16 мая 2018
438
Глава Самары Елена Лапушкина провела очередной личный прием граждан.
16 мая 2018
519
В этом году фестиваль пройдет в Струковском саду.
16 мая 2018
422
Работы должны завершить до 30 сентября.