Как Самара встречала Чемпионат мира по футболу. Фото

В России стартовал Чемпионат мира по футболу. В Самаре открылся фестиваль болельщиков. Среди гостей фанзоны были и иностранные болельщики из Сербии, Коста-Рики, Колумбии, Болгарии, Швейцарии, Австралии, Эквадора. Самарцы фотографировались, делали селфи с иностранными фанатами.Перед болельщиками на гигантской сцене выступили творческие коллективы города, представители самарских театров. На площадке фестиваля работали десятки кафе. Особой популярностью пользовалисьразвлекательные площадки.После церемонии открытия многочисленные болельщики посмотрели прямую трансляцию матча Россия - Саудовская Аравия. В течение всего матча российские и иностранные фанаты горячо поддерживали сборную России, которая одержала победу со счетом 5:0.