Как Самара отгуляла Масленицу

Праздничные гулянья прошли по всему городу. Проводы русской зимы отмечали во дворах, парках и скверах Самары. Центральным местом праздника традиционно стала обновленная площадь имени Куйбышева. В прошлом году ее капитально отремонтировали по президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды».

В воскресенье для горожан здесь было приготовлено сразу несколько развлекательных площадок. В центре площади возвышался главный символ уходящей зимы - Маслена. Девятиметровая фигура была видна издалека. На главной сцене зрителей ожидал масштабный концерт, выступали лучшие самарские коллективы: Волжский народный хор имени Петра Милославова, театр народной песни «Добро», артисты цирка.





Развлечения на любой вкус

Развлекались и согревались жители города не только песнями и частушками, но и другими забавами. Среди них - физические упражнения и проверка ловкости. Любой мог показать свое мастерство в бою на подушках, испытать себя в гиревом аттракционе. Самыми востребованными развлечениями у молодых людей стали перетягивание каната и ходьба на ходулях.

Для детей и их родителей в расположенной на площади усадьбе Деда Мороза подготовили специальную программу. Сначала малыши отправлялись в путешествие со сказочными персонажами. А потом, в самой усадьбе, встречались с хозяином, Снегурочкой и Весной. Поблизости работала сцена-балаган, где для самых маленьких показывали музыкальные выступления и кукольные спектакли. Здесь же установили фотозоны «Богатырские сапоги» и «Сковорода», в которых можно было сделать забавные снимки на память о празднике. Не обошлось и без детских деревянных аттракционов с каруселью и качелями в виде ложек и лодок. Для детей и их родителей в расположенной на площади усадьбе Деда Мороза подготовили специальную программу. Сначала малыши отправлялись в путешествие со сказочными персонажами. А потом, в самой усадьбе, встречались с хозяином, Снегурочкой и Весной. Поблизости работала сцена-балаган, где для самых маленьких показывали музыкальные выступления и кукольные спектакли. Здесь же установили фотозоны «Богатырские сапоги» и «Сковорода», в которых можно было сделать забавные снимки на память о празднике. Не обошлось и без детских деревянных аттракционов с каруселью и качелями в виде ложек и лодок.

Для любителей народного творчества проходила выставка-ярмарка «Город мастеров». В павильонах можно было приобрести работы из дерева, кружева, соломки. Для желающих в шатрах «Март», «Апрель», «Май» проходили мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Любой мог сделать сувенир по своему вкусу. Еще одной изюминкой самарской Масленицы стали иллюстрации русских сказок самарского художника Олега Рамодина. Его работы разместили на баннерах у павильонов ярмарки.

На площади побывали глава региона Дмитрий Азаров и мэр Елена Лапушкина. В разгар гуляний врио губернатора поздравил самарцев с праздником.

- Сегодня Масленица прокатилась по всей Самарской области - в большинстве дворов, на всех площадках люди встречаются, радуются общению, горячим блинам. И, конечно, радуются плодам своего труда, потому что очень много дворов, парков, скверов по всей области благоустроено руками людей, с их непосредственным участием, - сказал Дмитрий Азаров.

Елена Лапушкина поздравила всех с Масленицей и пожелала яркой, солнечной, доброй и ласковой весны.





Победила дружба

Изюминкой масштабного шоу стало соревнование между участниками телепроекта «Играй, гармонь любимая!» и самарского фестиваля «Душа баяна». В музыкальном баттле также принял участие заслуженный артист Самарской области Сергей Войтенко.

- Весна у нас наступает в апреле-мае, так что на Масленицу еще продолжается зима. Однако после праздника становится теплее на душе. А мы, музыканты, в этом помогаем. В сегодняшнем баттле победила дружба. Гармонь не может победить баян или наоборот, они как отец и сын, - рассказал Сергей Войтенко. - Весна у нас наступает в апреле-мае, так что на Масленицу еще продолжается зима. Однако после праздника становится теплее на душе. А мы, музыканты, в этом помогаем. В сегодняшнем баттле победила дружба. Гармонь не может победить баян или наоборот, они как отец и сын, - рассказал Сергей Войтенко.

Во время выступления артисты показали полную импровизацию. Публика тепло встретила и самарских музыкантов, и столичных гостей. Все композиции пришлись по вкусу местным жителям, помогая им согреваться в прохладную погоду - люди пустились в пляс.

- Мы очень любим Самару, поддерживаем связи с интересными коллективами. Многие из них принимали участие в съемках нашей передачи «Играй, гармонь любимая!», - говорит народная артистка России Анастасия Заволокина. - Я считаю, что у нас все получилось. Сначала было холодно, но потом становилось все теплее и теплее, мы вместе со зрителями танцевали и пели. Впереди нас ожидает много новых проектов.

Один из судей баттла Сергей Адайкин отметил, что именно в Самаре 120 лет назад родился баян. Тогда местный житель Павел Чулков усовершенствовал гармошку, дав тем самым жизнь новому инструменту.

- Самара славится своими баянистами. Мастерство коллективов, которые выступали сегодня, оценивалось исключительно по реакции публики, - пояснил Сергей Адайкин. - Самара славится своими баянистами. Мастерство коллективов, которые выступали сегодня, оценивалось исключительно по реакции публики, - пояснил Сергей Адайкин.

Масленица прошла, но фестиваль «Душа баяна» в Самарской области продолжается. В мастерстве игры на инструменте соревнуются музыканты из разных районов. Итоговое выступление состоится 15 марта в театре оперы и балета.

Чтобы погулять на Масленицу, совсем необязательно было куда-то ехать. Многие с удовольствием отметили проводы зимы рядом с домом. Глава города Елена Лапушкина лично посетила несколько площадок, в том числе дворовые праздники в Железнодорожном и Советском районах, где поздравила самарцев с Масленицей.

Праздник во дворе дома №72 на улице Партизанской объединил около 300 человек. Детей и взрослых ждала насыщенная программа. Все желающие смогли поучаствовать в веселых конкурсах, покататься на коньках и угоститься блинами.

На этой Масленице можно было найти развлечение на любой вкус. Работали мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и выпеканию фигурных блинов. Были организованы выставки поделок школьников. Не обошлось и без русских народных песен, артисты и скоморохи веселили зрителей. Глава города с удовольствием пообщалась с жителями и посетила творческие площадки. Самыми активными участниками мастер-классов ока- зались дети и молодежь.

На празднике Елена Лапушкина от души поздравила жителей с началом весны. На празднике Елена Лапушкина от души поздравила жителей с началом весны.

- Хочу пожелать всем здоровья, удачи, радости, хорошего настроения. Дворы в Железнодорожном районе очень дружные. Я уверена, что благодаря вашей активности территории будут становиться все более комфортными для жизни, - сказала мэр.

О том, что состояние окружающего пространства во многом зависит от них самих, жители Партизанской, 72 знают не понаслышке.

- В свое время благодаря активности людей наш двор был отремонтирован в рамках городской программы «Двор, в котором мы живем», - рассказала управляющий микрорайоном 1/23 Галина Баландина. - Здесь обновили детскую площадку, привели в порядок дорожки, обустроили хоккейное поле. Теперь у нас часто проходят массовые гулянья.

- Я люблю гулять здесь с сыновьями, - говорит местная жительница Светлана Губанова. - В теплое время года катаемся на качелях и каруселях, зимой достаем коньки.

Двор на Партизанской - пример для соседей. Теперь активную позицию заняли и другие жители микрорайона. Они направляют заявки на благоустройство по президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды». В планах - привести в порядок четыре близлежащих двора.

Во дворе на улице Антонова-Овсеенко, 101 перспективы ремонта уже вполне конкретные. Во время праздника был представлен дизайн-проект благоустройства дворовой территории в рамках президентского проекта.

- Сегодня мы рассмотрели план изменений, которые должны произойти здесь. С уверенностью могу сказать, что следующую Масленицу вы встретите в благоустроенном и уютном дворе, - подчеркнула Лапушкина.