«Кайрат» с Аршавиным обыграли «Крылья Советов» в Турции
Самарские «Крылья Советов» проиграли в заключительном матче на сборах в турецком Белеке казахстанскому «Кайрату» – 0:1.
Единственный мяч на 25-й минуте забил бразильский полузащитник Исаэл.
У «Кайрата» с первых минут на поле вышел бывший капитан сборной России Андрей Аршавин. Стоит отметить, что он провел на поле все 90 минут. «Кайрат» - серебряный призер национального чемпионата. Его владельцем и гарантом стабильности является успешный и известный в Казахстане бизнесмен Кайрат Боранбаев.
Помимо экс-игрока российской сборной и питерского «Зенита» Андрея Аршавина за атаку в казахстанском клубе отвечают не менее яркие личности. Это и форвард Жерар Гоу, "наколотивший" за «Кайрат» уже больше 50 мячей, и экс-полузащитник «Урала» Герсон Асеведо (к нему, кстати, в свое время проявляли интерес и «Крылья»). Огромную пользу приносит атакующим действиям бразилец Исаэл.
«Крылья Советов» и «Кайрат» уже встречались в контрольных матчах на тренировочных сборах. Два года назад в ОАЭ команды выдали боевой матч, завершившийся со счетом 2:2. У самарцев оба гола забил Максим Палиенко, у «Кайрата» по голу на счету Риеры и Жерара Гоу, который и ныне выступает за клуб из Казахстана.
Напомним, что 5 марта подопечные Вадима Скрипченко сыграют со столичным «Локомотивом» в рамках 18-го тура чемпионата России не в Самаре, а в Уфе. Самарцы после 17-ти туров РФПЛ занимают 12-е место, «Кайрат» по итогам минувшего сезона чемпионата Казахстана занял вторую строчку.
В субботу, 25 февраля, «Крылья Советов» возвращаются из Белека в Москву, где продолжат подготовку к перенесенному матчу в Уфе.
Единственный мяч на 25-й минуте забил бразильский полузащитник Исаэл.
У «Кайрата» с первых минут на поле вышел бывший капитан сборной России Андрей Аршавин. Стоит отметить, что он провел на поле все 90 минут. «Кайрат» - серебряный призер национального чемпионата. Его владельцем и гарантом стабильности является успешный и известный в Казахстане бизнесмен Кайрат Боранбаев.
Помимо экс-игрока российской сборной и питерского «Зенита» Андрея Аршавина за атаку в казахстанском клубе отвечают не менее яркие личности. Это и форвард Жерар Гоу, "наколотивший" за «Кайрат» уже больше 50 мячей, и экс-полузащитник «Урала» Герсон Асеведо (к нему, кстати, в свое время проявляли интерес и «Крылья»). Огромную пользу приносит атакующим действиям бразилец Исаэл.
«Крылья Советов» и «Кайрат» уже встречались в контрольных матчах на тренировочных сборах. Два года назад в ОАЭ команды выдали боевой матч, завершившийся со счетом 2:2. У самарцев оба гола забил Максим Палиенко, у «Кайрата» по голу на счету Риеры и Жерара Гоу, который и ныне выступает за клуб из Казахстана.
Напомним, что 5 марта подопечные Вадима Скрипченко сыграют со столичным «Локомотивом» в рамках 18-го тура чемпионата России не в Самаре, а в Уфе. Самарцы после 17-ти туров РФПЛ занимают 12-е место, «Кайрат» по итогам минувшего сезона чемпионата Казахстана занял вторую строчку.
В субботу, 25 февраля, «Крылья Советов» возвращаются из Белека в Москву, где продолжат подготовку к перенесенному матчу в Уфе.
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