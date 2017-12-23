К юбилею Владимира Борисова театр драмы готовит премьеру «Лев зимой»

- Мы долго искали материал, хотели взять комедию, потому что юбилей предполагает праздник, но все-таки остановились на пьесе Джеймса Голдмена, - отметил генеральный директор театра, заслуженный деятель искусств РФ Вячеслав Гвоздков. - Он нравится и режиссеру, и актерам - там мощная интрига. В паре с Владимиром Борисовым будет играть народная артистка РФ Жанна Романенко. Я к этой пьесе всегда относился с осторожностью - она очень хитрая. С одной стороны, серьезная, а с другой - есть в ней нечто бродвейское, «фанерный Шекспир». Но тем не менее она предполагает успех и внимание зрителей. Спектакль будет красивый, костюмный, над ним работает художник Владимир Фирер.Народный артист РФ Владимир Борисов окончил театральное училище им. М.Щепкина в 1974г. В Самарском академическом театре драмы с 1975 года. Лауреат Государственной премии России.