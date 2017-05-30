К строительству "Клиники сердца" привлекут соинвестора

Во вторник, 30 мая, состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Николая Меркушкина с директором компании «Современные медицинские технологии» Сергеем Шатило и генеральным директором ООО «АВА-ПЕТЕР» Глебом Михайликом.На ней стороны обсудили ход строительства «Клиники сердца» в Самаре.- Об этом проекте знает профессиональное сообщество страны. Медицина и особенно кардиология всегда была прерогативой государства. А здесь частный инвестор взялся осуществлять такой серьезный проект. Если его реализовать, на территории Самарской области появится мощный медицинский центр, - отметил Глеб Михайлик.Он также добавил, что при разработке проекта учли самые высокие европейские стандарты, и подчеркнул, что «Клиника сердца» будет занимать передовые места среди медицинских учреждений в стране.- Таких сложных и продуманных до мелочей проектов в сфере кардиохирургии на уровне частного инвестора я еще не видел, - высказал свое мнение генеральный директор "АВА-ПЕТЕР".Участники встречи рассмотрели вопрос совместной работы над проектом – компания выразила готовность выступить в качестве соинвестора. Глеб Михайлик подчеркнул, что ООО «АВА-ПЕТЕР» имеет опыт реализации крупных проектов в рамках государственно-частного партнерства. Так, компания инвестировала строительство перинатального центра в Казани, в итоге получившего статус республиканского центра планирования семьи и репродукции, а также строительство в рамках концессионного соглашения родильного дома в Санкт-Петербурге на 200 мест. Генеральный директор подчеркнул, что во всех лечебных учреждениях, построенных при поддержке компании, оказывается высококвалифицированная помощь в рамках услуг обязательного медицинского страхования.- Мы давно рассматривали Самарский регион как территорию для реализации наших новых проектов. И сейчас у нас есть возможность объединить усилия для того, чтобы проект «Клиника сердца» был реализован, в частности, с помощью механизмов государственно-частного партнерства, - заключил Глеб Михайлик.Напомним, что в 2014 году компания «Современные медицинские технологии» выступила инициатором и инвестором строительства международного медицинского центра «Клиника сердца». Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Основная цель проекта нового кардиохирургического центра в Самаре – создание современной клиники европейского уровня, уникальной для России по формату, масштабу, уровню оснащенности и сервиса.