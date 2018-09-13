К решению "гаражного вопроса" в Кировском районе могут привлечь полицию и прокуратуру

До поры до времени люди мирились с таким соседством, но когда два гаража были установлены прямо на пешеходной дорожке, терпение горожан лопнуло.- По этому тротуару наши дети ходят в школу №99, - говорит местная жительница Ольга Волкова. - Теперь, когда дорожка перекрыта, им приходится идти по проезжей части, рискуя попасть под машину. Мы требуем освободить территорию.Выяснилось, что площадка, на которой разместили металлические конструкции, принадлежит ООО «Магазин №206». И гаражи установлены здесь не самовольно, а с согласия собственника. Также магазину принадлежит участок, по которому проходит пешеходная дорожка. Решение перекрыть ее, по словам владельца, было вынужденной мерой.- Дорожка проходит мимо торца магазина, где у нас установлены мусорные баки, - рассказал заместитель директора ООО «Магазин №206» Дмитрий Ефимов. - Мы много раз просили жителей не выбрасывать туда свой мусор, пользоваться контейнерами около домов. Но когда людям «по пути», им удобнее использовать наши. В результате мы вынуждены вывозить мусор по два раза в день, что приводит к немалым затратам. Поэтому и было принято решение перекрыть пешеходную дорожку, чтобы люди шли в обход.Ефимов предложил гражданам обустроить проход с другой стороны магазина, проложить там асфальтовую дорожку, провести освещение. Местных жителей такой вариант не устроил - чтобы попасть в школу, придется делать крюк, обходя здание. Они предложили другое решение - установить ворота, препятствующие проходу к мусорным бакам, и убрать гаражи с пешеходной дорожки. А заодно привести территорию в порядок и вывезти с нее недавно привезенные конструкции.Пока компромисс между сторонами не найден.- Мы держим этот вопрос на контроле, - пояснил глава администрации Кировского района Игорь Рудаков. - Собственник пошел с нами на контакт, что уже хорошо. Далее многое зависит от него. В любом случае мы будем действовать в рамках закона. Ранее земельным контролем нарушений на этом участке выявлено не было. Но сейчас, когда здесь появились гаражи, уместно поднять вопрос о нарушении целевого использования. В адрес собственника уже направлено официальное предостережение, срок исполнения которого - до 15 октября. Если в течение этого времени территорию не приведут в порядок, будем принимать меры совместно с полицией и прокуратурой.Интересы частной собственности защищены государством, нам предстоит найти законное решение этого вопроса. Пожелания жителей обеспечить их безопасным проходом к школе должны быть удовлетворены. В ближайшее время собственники должны убрать те гаражи, которые вызывают наибольшее возмущение людей, освободить проход. Если этого не будет сделано, будем принимать меры совместно с правоохранительными органами.Гаражи стоят здесь давно. Я сама училась в 99-й школе, ходила мимо них. Теперь мой ребенок ходит по этому же пути. Идти мимо гаражей само по себе небезопасно, но теперь перекрыли последний проход к школе, дети вынуждены ходить по проезжей части. Но ведь тротуар - территория для пешеходов. Очень надеюсь, что эти конструкции все же уберут.Этот земельный участок я приобрел в собственность в 1998 году, у меня есть на него все правоустанавливающие документы. Я вообще имею право огородить территорию забором и никого сюда не пускать. Гаражи стоят здесь с нашего разрешения. Пока мы не планируем использовать этот участок как-то иначе.