К началу ноября в Самаре откроют движение по Южному мосту и Заводскому шоссе

Представители профильных министерств и организаций – подрядчиков рассказали, что к началу ноября в полном объеме заработают Южный мост и путепровод «Аврора». Кроме того, до конца октября будет сдано и Заводское шоссе - работы вышли на финишную прямую, осталось уложить верхний слой асфальтового покрытия и провести ряд работ по благоустройству, а Парад Памяти в этом году пройдет на отремонтированной площади Куйбышева.Глава города подчеркнул, что основные виды работ на объектах должны быть завершены в срок, а их качество не должно вызывать нареканий.- На нас лежит большая ответственность за то, в каком виде Самара предстанет перед гостями Чемпионата. Если есть необходимость, используйте ресурсы по максимуму - организуйте работу в несколько смен, привлекайте дополнительные бригады в выходные дни, - подчеркнул Олег Фурсов, обращаясь к подрядчикам. - При этом важно, чтобы и в документации был полный порядок. От этого зависит своевременная оплата ваших работ.