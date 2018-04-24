К концу недели в Самаре потеплеет

В ближайшие дни в Самарской области сохранится неустойчивая погода. По прогнозам синоптиков, в предстоящие двое суток по ночам температура будет опускаться ниже нуля. Но уже с четверга, 26 апреля, в Самаре и большинстве районов области пройдут небольшие и умеренные дожди с грозами. Днем воздух прогреется до +17 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до шести градусов тепла.