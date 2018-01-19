К «Самара Арене» подвели оптоволокно

Закончено строительство кабельной коммуникационной канализации до самарского стадиона, тренировочных площадок № 1, № 2 и зданий МВД и МЧС.



По данным областного правительства, всего построено около 6,5 км линейных сооружений. Они присоединены к существующей сети кабельной телефонной канализации в точках на Московском и Волжском шоссе и улице Демократической.



Сейчас в построенную канализацию уже заведены волоконно-оптические кабели, монтируются оптические муфты, идет сварка оптических волокон.



Масштабные работы начались полгода назад. Они включали в себя строительство телефонной канализации, прокладку волоконно-оптического кабеля, обустройство и защиту каналов, установку оборудования и монтаж 100 канализационных колодцев.



Созданная инфраструктура нужна для организации телеком-услуг, подключения информационных систем видеонаблюдения, оплаты парковки, мониторинга инженерных конструкций, отображения видеоинформации и синхронизации всех стадионных часов по эталону.