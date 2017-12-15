К Новому году в самарском театре юного зрителя «СамАрт» приготовили две премьеры
С 21 декабря театр «СамАрт» (ул. Л.Толстого, 109) показывает премьерные новогодние спектакли для детей «Конек-Горбунок» (6+) и «Приключения на Диком Западе» (6+). Начало представлений в 10:00, 13:00 и 16:00.
Традиционная новогодняя кампания в «СамАрте» проходит в театральном фойе и двух зрительных залах. В большом зале «СамАрта» режиссер Александр Мальцев ставит свою пьесу по мотивам сказок Джоэля Харриса «Приключения на Диком Западе». Музыку для новогоднего спектакля написал композитор Василий Тонковидов. Герои музыкальной ковбойской сказки - хорошо знакомые всем с детства Братец Лис, Братец Кролик, Тетушка Черепаха, Шериф Кондор и другие обитатели Дикого Запада.
Над «Коньком-Горбунком» Петра Ершова в малом зале театра работают актриса «СамАрта», участник режиссерской студии под руководством Анатолия Праудина Татьяна Наумова и хореограф Павел Самохвалов. В спектакле заняты молодые артисты «СамАрта» и студенты актерского отделения Самарского государственного института культуры.
По окончании спектаклей в фойе маленьких зрителей ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Представления в театре «СамАрт» будут идти ежедневно с 21 по 30 декабря и со 2 по 8 января.
Традиционная новогодняя кампания в «СамАрте» проходит в театральном фойе и двух зрительных залах. В большом зале «СамАрта» режиссер Александр Мальцев ставит свою пьесу по мотивам сказок Джоэля Харриса «Приключения на Диком Западе». Музыку для новогоднего спектакля написал композитор Василий Тонковидов. Герои музыкальной ковбойской сказки - хорошо знакомые всем с детства Братец Лис, Братец Кролик, Тетушка Черепаха, Шериф Кондор и другие обитатели Дикого Запада.
Над «Коньком-Горбунком» Петра Ершова в малом зале театра работают актриса «СамАрта», участник режиссерской студии под руководством Анатолия Праудина Татьяна Наумова и хореограф Павел Самохвалов. В спектакле заняты молодые артисты «СамАрта» и студенты актерского отделения Самарского государственного института культуры.
По окончании спектаклей в фойе маленьких зрителей ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Представления в театре «СамАрт» будут идти ежедневно с 21 по 30 декабря и со 2 по 8 января.
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