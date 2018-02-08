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К Чемпионату мира по футболу обновят «внеплановые» фасады домов в центре Самары

В начале недели глава города Елена Лапушкина провела выездное совещание, посвященное состоянию домов на гостевых маршрутах. Внешний вид именно этих зданий определит первое впечатление о Самаре людей, приехавших на Чемпионат.

На этот раз в центре внимания оказались фасады домов, которые не включены в программу по капитальному ремонту на 2018 год. Представители областного Фонда капитального ремонта и руководители администраций районов предоставили Елене Лапушкиной полную информацию об объектах.

Первой точкой маршрута стал дом №169 на улице Фрунзе. По программе капремонта фасад здесь планируется обновить в период с 2051 по 2053 год.

- Здание находится напротив драматического театра и однозначно будет привлекать внимание гостей Самары. Мы не можем оставить все как есть, тем более что объем работ здесь незначительный, - подчеркнула глава города.

По информации Фонда капитального ремонта, собственник дома в состоянии обновить фасад за свой счет. Елена Лапушкина поручила главе администрации Ленинского района Дмитрию Титову организовать встречу с руководством компании, которой принадлежит здание, для обсуждения этого варианта.

Во время объезда глава Самары также осмотрела здание на улице Льва Толстого, 121, по которому сложилась неоднозначная ситуация. Дом не попал в число приоритетных даже несмотря на то, что находится в непосредственной близости от железнодорожного вокзала.

Исполняющий обязанности главы администрации Железнодорожного района Дмитрий Фомиченко доложил, что отремонтировать балконы и сколы на фасаде за счет жителей не представляется возможным. Людям не под силу собрать настолько крупную сумму. В результате совместного обсуждения было решено, что Фонд капитального ремонта и администрация района вместе найдут способ решения проблемы.

По итогам объезда стало очевидным, что больше всего домов, нуждающихся в ремонте фасадов, находятся в Самарском районе. Среди них объекты культурного наследия. Глава администрации Самарского района Максим Харитонов рассказал, что для благоустройства зданий, не попавших в план на 2018 год, привлекают меценатов. В частности, есть договоренность с представителями бизнеса по пяти домам на улицах Галактионовской, Молодогвардейской и Фрунзе.

- Решения по части зданий приняты уже сегодня, они будут отремонтированы до 15 мая. Кроме того, мы выявили несколько объектов, где достаточно провести незначительный косметический ремонт. В этих случаях мы будем работать с собственниками, призывать их самостоятельно исправлять ситуацию. Там, где требуется более серьезное финансирование, будем искать дополнительные источники доходов, подключать районные администрации и частных инвесторов, - подытожила глава города.
Дата: 8 февраля 2018 , 10:33
112
Автор текста: Алена Семенова
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