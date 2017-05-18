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К Чемпионату мира по футболу 2018 года в Самаре создадут отдельную радиосвязь

Независимую радиочастоту установят для «скорой помощи», городских волонтерских и технических служб, всего персонала, который будет обеспечивать жизнедеятельность города на Чемпионате мира. Об этом руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин сообщил на заседании комитета по транспорту губдумы в четверг, 18 мая.

После того, как ЧМ-2018 пройдет, радиостанции будут переданы лесникам для взаимодействия, в том числе при чрезвычайных ситуациях. Для организации нового радиосообщения в рамках областной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры» закупят оборудование узла связи. Область уже получила 18 миллионов рублей федерального финансирования на эту программу.

«Система 112» охватит территории Самары, Тольятти, Чапаевска, Сызрани, районов Ставропольский, Волжский, Красноярский. На радиостанции будет работать смена из 4 операторов, переводчиков и нескольких психологов, которые будут принимать вызовы на экстренный номер «112» от жителей и гостей ЧМ-2018. 
Дата: 18 мая 2017 , 13:47
78
Автор текста: Сергей Ромашов
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