К ЧМ-2018 в Самаре появятся 78 инфоматов
Их разместят на гостевых маршрутах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™, а также возле социальных учреждений.
Что это такое
Как рассказали sgpress.ru в пресс-службе областного правительства, инфоматы представляют собой информационные киоски-терминалы, с помощью которого можно получить доступ к полезным информационным ресурсам: социальному порталу, порталу госуслуг, вакансиям на бирже, а также узнать о мероприятиях к ЧМ-2018.
Информационный киоск-терминал будет оснащен двумя мониторами, веб-камерой, звуковыми устройствами, кнопками вызова оператора и экстренных служб. В составе звуковых устройств предусмотрена профессиональная стационарная индукционная система для подключения различных аудиоустройств (в том числе слуховых аппаратов), предназначенная для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной функцией слуха. Каждый из инфоматов будет подключен к Интернету, снабжен шрифтом «Брайля» и будет иметь удобный пандус для инвалидов- колясочников. Терминал без существенных затрат позволит обеспечить информационное обслуживание граждан и туристов и получить актуальную информацию об объектах инфраструктуры и достопримечательностях.
«Прибывалка» и информресурс для взаимодействия власти и населения
Оснащение терминала предоставит возможность для лиц с ограниченными возможностями самостоятельно выбирать маршрут до того или иного объекта, узнать о наличии пандусов, вести оценку степени доступности объектов городской инфраструктуры для маломобильных групп населения.
Кроме того, инфоматы обеспечат взаимодействие органов власти и самих горожан для реагирования на сообщения с пояснениями на возможные трудности доступности объектов с последующим решением возникших ситуаций.
Еще одной важной функцией инфомата станет возможность узнать время прибытия общественного транспорта и наличия на нем специальных пандусов для лиц с нарушением двигательного аппарата. Средства вызова оператора или экстренных служб позволят вызвать социальное такси, также оборудованное пандусами, либо вызвать экстренные службы.
Планируется, что в нынешнем году 78 инфоматов, закупленные на средства областного бюджета и переданные в город, появятся на гостевых маршрутах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™, а также возле социальных учреждений.
Что это такое
Как рассказали sgpress.ru в пресс-службе областного правительства, инфоматы представляют собой информационные киоски-терминалы, с помощью которого можно получить доступ к полезным информационным ресурсам: социальному порталу, порталу госуслуг, вакансиям на бирже, а также узнать о мероприятиях к ЧМ-2018.
Информационный киоск-терминал будет оснащен двумя мониторами, веб-камерой, звуковыми устройствами, кнопками вызова оператора и экстренных служб. В составе звуковых устройств предусмотрена профессиональная стационарная индукционная система для подключения различных аудиоустройств (в том числе слуховых аппаратов), предназначенная для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной функцией слуха. Каждый из инфоматов будет подключен к Интернету, снабжен шрифтом «Брайля» и будет иметь удобный пандус для инвалидов- колясочников. Терминал без существенных затрат позволит обеспечить информационное обслуживание граждан и туристов и получить актуальную информацию об объектах инфраструктуры и достопримечательностях.
«Прибывалка» и информресурс для взаимодействия власти и населения
Оснащение терминала предоставит возможность для лиц с ограниченными возможностями самостоятельно выбирать маршрут до того или иного объекта, узнать о наличии пандусов, вести оценку степени доступности объектов городской инфраструктуры для маломобильных групп населения.
Кроме того, инфоматы обеспечат взаимодействие органов власти и самих горожан для реагирования на сообщения с пояснениями на возможные трудности доступности объектов с последующим решением возникших ситуаций.
Еще одной важной функцией инфомата станет возможность узнать время прибытия общественного транспорта и наличия на нем специальных пандусов для лиц с нарушением двигательного аппарата. Средства вызова оператора или экстренных служб позволят вызвать социальное такси, также оборудованное пандусами, либо вызвать экстренные службы.
Планируется, что в нынешнем году 78 инфоматов, закупленные на средства областного бюджета и переданные в город, появятся на гостевых маршрутах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™, а также возле социальных учреждений.
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