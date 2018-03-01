К ЧМ-2018 на улицах Самары появятся туристические карты и информационные стелы

В проектной документации, которую разработала самарская строительная компания «Ладья», указано, что пешеходная навигация будетпредставлена в виде указателей, туристических карт с наиболее важными объектами инфраструктуры города, а временная навигация в виде информативных кубов и стел.Кроме того, в связи с тем, что на время проведения ЧМ-2018 будет введен запрет на въезд большегрузов в город, нужно будет установить предупреждающие информационные щиты. Также будут установлены специальные щиты о наличии в городе перехватывающих парковок. Они будут располагаться возле ТЦ «Мега» (2438 мест) и ТЦ «Амбар» ( 1000 мест).До 13 июня подрядчик должен будет смонтировать временные дорожные знаки, информационные щиты, светофоры, кубы, указатели, нанести временную разметку, а до 31 июля демонтировать их и заделать трещины в асфальтобетонном покрытии, восстановив поврежденные асфальтобетонные покрытия и покрытия из тротуарной плитки.Аукцион в электронной форме состоится 22 марта.