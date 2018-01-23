К 1 февраля освещение на Московском шоссе подключат к основным электросетям

На сегодняшний день линии освещения работают по временной схеме.



В состав реконструкции Московского шоссе вошло переустройство инженерных коммуникаций. В декабре в процессе ввода в эксплуатацию были выявлены недочеты, поэтому сейчас линии освещения работают по временной схеме. По словам технического директора АО «ССК» Алексея Дмитриева, к 1 февраля они будут подключены к основным электросетям.



Также к 1 февраля на постоянную схему электроснабжения переведут стадион «Самара Арена». Сейчас он также подключен к временным электросетям.