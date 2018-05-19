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К 100-летию конструктора Дмитрия Козлова в Самаре появятся знаковые объекты

В пятницу, 18 мая, глава Самары Елена Лапушкина встретилась с членами Совета ветеранов космонавтики РКЦ «Прогресс».

На встрече стороны обсудили возможность создания в Самаре мемориальной зоны, посвящённой жизни и деятельности легендарного конструктора Дмитрия Козлова. Рассматриваются различные варианты, в том числе сквер имени Фадеева.

Скульптуру предлагается установить напротив дома №1 по проспекту Ленина. История этого здания началась в 1961 году с приказа главного конструктора завода ЦСКБ «Прогресс» Дмитрия Козлова, который в дальнейшем сам вошел в число жителей дома. Строительство и благоустройство прилегающей территории велось под его личным руководством.

Другим вариантов установки является площадь перед музеем «Самара Космическая», которая носит имя Дмитрия Козлова. Вопрос места установки пока остается открытым, однако участники прошедшей встречи сходятся во мнении, что решение необходимо принять в ближайшее время.

1 октября 2019 года исполнится 100 лет со дня рождения Дмитрия Козлова – выдающего советского и российского конструктора ракетно-космической техники, Почетного гражданина города Самара и Самарской области.
Как отметил заместитель генерального конструктора АО РКЦ «Прогресс», Почетный гражданин Самары Геннадий Аншаков, празднование 100-летия Дмитрия Козлова в 2019 году играет большую воспитательную и образовательную роль для подрастающего поколения.

-Дмитрий Козлов сумел организовать и создать все то, что позволило называть Самару космической столицей страны. Важно, чтобы жители нашего города, наши дети, студенты наших университетов, иностранные туристы знали его имя и могли по достоинству оценить его вклад в развитие ракетно-космической отрасли,-сказал он. 
Дата: 18 мая 2018 , 19:24
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Автор текста: Анна Турова
Автор фото: samadm.ru
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