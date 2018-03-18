К 15.00 в Самарской области проголосовали более 1,19 млн человек





Такую явку эксперты оценивают как высокую. Например, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов в общении с журналистнами назвал явку на нынешние выборы даже "очень высокой". При этом эксперт упомянул, что процент активых граждан значительно варьируется в зависимости от территории губернии. Самую высокую активность показывают жители сельских территорий. Так, если, в Самаре явка по состоянию на 12:00 18 марта составила 21,84%, то в Камышлинском районе — 55,73%, в Пестравском — 55,53%. В целом же Дмитрий Орлов прогнозирует, что итоговый результат будет одним из наиболее благоприятных в Поволжье и в России.По его словам, ситуация с активностью граждан в Самарской области является отражением, в том числе, федеральных трендов.Политолог Андрей Колядин считает, что промежуточные результаты выборов в регионе опережают тренды предыдущей кампании.Не вызывает тревоги явка по Самарской области и у Александра Брода, члена Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.Александр Брод отметил, что увеличение явки фиксируется по всей стране в целом. По его мнению, это связано с тремя факторами. Первый — четкая подготовка организаторов выборов. Второй — новые способы контроля за выборами. Создан общественный институт наблюдателей за выборами, что повышает доверие к избирательным процессам. Третий фактор — это новые механизмы голосования, в частности возможность голосования по месту нахождения, подача заявления через интернет на выбор избирательного участка.