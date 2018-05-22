Известные стрит-арт-художники изобразят яркие футбольные события на фасадах самарских домов

АНО «Дирекция-2018» запускает проект #ИсторииЧемпионов. Известные российские стрит-арт-художники изобразят на фасадах домов и других городских объектах самые яркие события за всю историю Чемпионата мира по футболу. Так, город украсят работы Миши Most, обладателя рекорда Гиннеса за самое большое граффити мира, Алексея Каллима, лауреата госпремии в области современного искусства «Инновация», команды Zukclub, получившей международную известность за масштабность работ.Рисунки появятся на улицах Ново-Садовой, 349 и 361; Демократической, 11, 30 и 37; Максима Горького, 131; Симферопольской, 24; 5-м квартале (Красная Глинка), 3а; мосту на въезде в город на Демократической.Также гости и жители Самары могут поучаствовать в конкурсе названий. Для этого нужно найти работу в городе, сфотографировать ее и выложить в Инстаграм со своим названием, хэштегом #историичемпионов и геолокацией Samara, Russia. Каждый участник получит приз, а победителей выберут по количеству лайков - они получат суперприз. Их имена также появятся на табличках на фасадах домов.