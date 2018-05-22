22 мая 2018 года,
14:08
$ 62.53    73.33   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Интервью
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Известные стрит-арт-художники изобразят яркие футбольные события на фасадах самарских домов

Граффити появятся в Красноглинском, Промышленном, Октябрьском, Ленинском и Самарском районах.

АНО «Дирекция-2018» запускает проект #ИсторииЧемпионов. Известные российские стрит-арт-художники изобразят на фасадах домов и других городских объектах самые яркие события за всю историю Чемпионата мира по футболу. Так, город украсят работы Миши Most, обладателя рекорда Гиннеса за самое большое граффити мира, Алексея Каллима, лауреата госпремии в области современного искусства «Инновация», команды Zukclub, получившей международную известность за масштабность работ.

Рисунки появятся на улицах Ново-Садовой, 349 и 361; Демократической, 11, 30 и 37; Максима Горького, 131; Симферопольской, 24; 5-м квартале (Красная Глинка), 3а; мосту на въезде в город на Демократической.

Также гости и жители Самары могут поучаствовать в конкурсе названий. Для этого нужно найти работу в городе, сфотографировать ее и выложить в Инстаграм со своим названием, хэштегом #историичемпионов и геолокацией Samara, Russia. Каждый участник получит приз, а победителей выберут по количеству лайков - они получат суперприз. Их имена также появятся на табличках на фасадах домов.

 
Дата: 22 мая 2018 , 11:40
191
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: smr2018.ru
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В фанзону на площади Куйбышева нельзя будет проносить напитки и еду
22 мая 2018
48
В фанзону на площади Куйбышева нельзя будет проносить напитки и еду
В трех районах Самары появятся дополнительные участки для голосования
22 мая 2018
125
В трех районах Самары появятся дополнительные участки для голосования
Известные стрит-арт-художники изобразят яркие футбольные события на фасадах самарских домов
22 мая 2018
191
Известные стрит-арт-художники изобразят яркие футбольные события на фасадах самарских домов
Из Самары в Тольятти и Винновку на «Восходе». Расписание, цены, экскурсии
22 мая 2018
155
Из Самары в Тольятти и Винновку на «Восходе». Расписание, цены, экскурсии
Самарских отельеров и рестораторов готовят к наплыву туристов
22 мая 2018
157
Самарских отельеров и рестораторов готовят к наплыву туристов
Самарцы привезли с Российской студвесны семь призов
22 мая 2018
148
Самарцы привезли с Российской студвесны семь призов
Для выпускников в четверг на два часа «забронировали» центр Самары
22 мая 2018
156
Для выпускников в четверг на два часа «забронировали» центр Самары
У вокзала открыли отделение «Почты России» с инфоматами и почтоматами
22 мая 2018
169
У вокзала открыли отделение «Почты России» с инфоматами и почтоматами
Самарская область получит почти два миллиарда рублей на строительство детсадов и Фрунзенского моста
22 мая 2018
157
Самарская область получит почти два миллиарда рублей на строительство детсадов и Фрунзенского моста
Лента новостей
22 мая 2018 , 13:54
48
В фанзону на площади Куйбышева нельзя будет проносить напитки и еду
Их будут продавать на месте по доступным ценам.
22 мая 2018 , 12:46
125
В трех районах Самары появятся дополнительные участки для голосования
Один из них будет располагаться в Красноглинском районе, еще один - в Куйбышевском. Два...
22 мая 2018 , 11:40
191
Известные стрит-арт-художники изобразят яркие футбольные события на фасадах самарских домов
Граффити появятся в Красноглинском, Промышленном, Октябрьском, Ленинском и Самарском районах.
22 мая 2018 , 11:07
155
Из Самары в Тольятти и Винновку на «Восходе». Расписание, цены, экскурсии
При поддержке областного правительства Самарское речное пассажирское предприятие (СРПП)...
22 мая 2018 , 10:56
157
Самарских отельеров и рестораторов готовят к наплыву туристов
Для самарских игроков индустрии гостеприимства - отелей, хостелов, санаториев, ресторанов,...
22 мая 2018 , 10:53
148
Самарцы привезли с Российской студвесны семь призов
Финальный этап Российской студенческой весны проходил в Ставрополе с 15 по 20 мая. 
22 мая 2018 , 10:32
156
Для выпускников в четверг на два часа «забронировали» центр Самары
Последний звонок прозвучит для самарских школьников уже в ближайший четверг, 24 мая. Подробнее о...
22 мая 2018 , 10:19
169
У вокзала открыли отделение «Почты России» с инфоматами и почтоматами
На Комсомольской площади после реконструкции открылось отделение «Почты России».
22 мая 2018 , 10:01
157
Самарская область получит почти два миллиарда рублей на строительство детсадов и Фрунзенского моста
Такое решение было принято во время рабочего визита главы региона Дмитрия Азарова в Москву. 
21 мая 2018 , 16:34
341
В Самаре трамваи №24 перешли на летнее расписание
Часть из них теперь едет на Металлург.
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
2 мая 2018
4455
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
День Победы в Самаре. Как это будет
8 мая 2018
3462
День Победы в Самаре. Как это будет
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
16 мая 2018
3399
"Самара Арена" приняла третий тестовый матч
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ. 
Что нужно знать самарцам о втором матче на «Самара Арене»
6 мая 2018
3204
2
Что нужно знать самарцам о втором матче на «Самара Арене»
В воскресенье, 6 мая,     в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья...
В Самаре ограничат движение транспорта на Ново-Вокзальной
11 мая 2018
2756
В Самаре ограничат движение транспорта на Ново-Вокзальной
Речь идет про участок от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
2 мая 2018
4455
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
Новая «старая» набережная. Виртуальный гид
30 апреля 2018
2194
Новая «старая» набережная. Виртуальный гид
Длина самарской набережной около пяти километров. 
Новая набережная. Виртуальный гид
1 мая 2018
2308
1
Новая набережная. Виртуальный гид
Вторая очередь набережной между  бассейном «ЦСКА ВВС»  и заводом...
Киноизмышлизм. «Тоня против всех» - рок-н-рольщица на льду (18+)
30 апреля 2018
1742
Киноизмышлизм. «Тоня против всех» - рок-н-рольщица на льду (18+)
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
Киноизмышлизм. «Скиф» - только хардкор (18+)
1 мая 2018
1695
Киноизмышлизм. «Скиф» - только хардкор (18+)
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Интервью
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.