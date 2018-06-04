Известные самарцы включились в проект «Забери меня домой!»
Как известно, в Самаре по инициативе зоозащитников и при поддержке мэрии стартовала акция «Забери меня домой!». Известные горожане участвуют в фотосессиях с питомцами приютов для животных, снимки с хэштегом #заберименядомой распространяются в социальных сетях, чтобы неравнодушные горожане присмотрели себе питомца и сделали его членом своей семьи на долгие годы.
Вчера по лужайке в Струковском саду носились без устали псы из приюта «Надежда». Премилый Тимон породы китайская хохлатая пуховая, который ищет спокойных пожилых хозяев, поскольку сам по себе - ласковый добряк. Серьезный Квас - метис гончей, найденыш лет четырех-пяти. Красавица Ева - метис французского бульдога шести месяцев, очень активная и стремительная. И чудный двухмесячный щенок-найденыш еще без имени, который обещает стать кавказской овчаркой.
- В мае из нашего приюта жители Самары и области взяли 14 взрослых собак и одного щенка, - сообщила сотрудница «Надежды» Ирина Макитрина. - Как бы мы ни заботились о животных, все равно надо, чтобы каждая собака имела свой дом, своих хозяев.
Сфотографироваться с резвящимися четвероногими пожелали сотрудники городской администрации, гуляющие в саду горожане, игроки баскетбольного клуба «Самара», известный самарский краевед и телеведущий Михаил Перепелкин.
Спортсмены Александр Кузнецов и Даниил Синегубов, фотографируясь с питомцами приюта, признались:
- Стоило побегать нам с этими отличными псами всего-то пять минут, и мы уже как будто стали с ними друзьями. Если бы у нас дома не было кошек, точно бы задумались, не взять ли собаку из приюта.
Михаил Перепелкин сразу вспомнил о фильме «Белый Бим Черное ухо», который в свое время произвел на него неизгладимое впечатление.
- Тот фильм убедил: собака может быть добрее, преданнее человека. Но для этого ей нужны рядом любящие, понимающие хозяева. Если у нас все животные из приютов переселятся в заботливые семьи, общество получит серьезный урок гуманности, - сказал он. Акция «Забери меня домой!» продолжается. Заходите на сайты приютов, звоните, приезжайте и выбирайте себе друга.
Получить информацию о питомцах и о том, какая помощь нужна приютам для животных, можно по телефонам: приют «Надежда» - 231-41-00; приют «Участие» - 231-21-22; приют «Хати» - 972-13-13; приют «Лакшми» - 8-987-917-38-53.
Вчера по лужайке в Струковском саду носились без устали псы из приюта «Надежда». Премилый Тимон породы китайская хохлатая пуховая, который ищет спокойных пожилых хозяев, поскольку сам по себе - ласковый добряк. Серьезный Квас - метис гончей, найденыш лет четырех-пяти. Красавица Ева - метис французского бульдога шести месяцев, очень активная и стремительная. И чудный двухмесячный щенок-найденыш еще без имени, который обещает стать кавказской овчаркой.
- В мае из нашего приюта жители Самары и области взяли 14 взрослых собак и одного щенка, - сообщила сотрудница «Надежды» Ирина Макитрина. - Как бы мы ни заботились о животных, все равно надо, чтобы каждая собака имела свой дом, своих хозяев.
Сфотографироваться с резвящимися четвероногими пожелали сотрудники городской администрации, гуляющие в саду горожане, игроки баскетбольного клуба «Самара», известный самарский краевед и телеведущий Михаил Перепелкин.
Спортсмены Александр Кузнецов и Даниил Синегубов, фотографируясь с питомцами приюта, признались:
- Стоило побегать нам с этими отличными псами всего-то пять минут, и мы уже как будто стали с ними друзьями. Если бы у нас дома не было кошек, точно бы задумались, не взять ли собаку из приюта.
Михаил Перепелкин сразу вспомнил о фильме «Белый Бим Черное ухо», который в свое время произвел на него неизгладимое впечатление.
- Тот фильм убедил: собака может быть добрее, преданнее человека. Но для этого ей нужны рядом любящие, понимающие хозяева. Если у нас все животные из приютов переселятся в заботливые семьи, общество получит серьезный урок гуманности, - сказал он. Акция «Забери меня домой!» продолжается. Заходите на сайты приютов, звоните, приезжайте и выбирайте себе друга.
Получить информацию о питомцах и о том, какая помощь нужна приютам для животных, можно по телефонам: приют «Надежда» - 231-41-00; приют «Участие» - 231-21-22; приют «Хати» - 972-13-13; приют «Лакшми» - 8-987-917-38-53.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
4 июня 2018
104
4 июня 2018
196
4 июня 2018
152
4 июня 2018
271
4 июня 2018
351
4 июня 2018
228
3 июня 2018
375
4 июня 2018 , 15:58
84
Здание на гостевом маршруте обновляли в рамках подготовки к ЧМ-2018.
4 июня 2018 , 15:51
104
На фасадах изображают самые яркие события за всю историю Чемпионата мира по футболу.
4 июня 2018 , 12:39
182
Рейтинг составлен по результатам анализа бронирования отелей и апартаментов с 10 по 12 июня.
4 июня 2018 , 12:19
196
Сейчас зона отдыха открыта для прогулок . Осталось сделать финальные штрихи – высадить...
4 июня 2018 , 12:17
152
В Самаре продолжается установка топиарных фигур.
4 июня 2018 , 11:17
271
В Самаре ограничили движение по Красноармейской и Вилоновской в районе площади Куйбышева....
4 июня 2018 , 10:38
148
Сотрудники Центрального государственного архива Самарской области предоставили в распоряжение...
4 июня 2018 , 10:40
351
Г орожане участвуют в фотосессиях с питомцами приютов для животных, снимки с хэштегом...
4 июня 2018 , 10:27
228
Прежде чем попасть в Самару, экспозиция «Ретроспектива бренд реализма»...
4 июня 2018 , 08:52
376
В будущем территорию планируют обустроить для отдыха
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2 июня 2018
6659
6
Региональные власти составили рейтинг управляющих компаний, занятых в сфере...
16 мая 2018
4854
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ.
8 мая 2018
3986
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
11 мая 2018
3819
Речь идет про участок от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
6 мая 2018
3776
2
В воскресенье, 6 мая, в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья...
8 мая 2018
701
Портрет летчика Александра Мамкина украсил дом на Московском шоссе, 124.
6 мая 2018
3776
2
В воскресенье, 6 мая, в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья...
7 мая 2018
566
С понедельника, 7 мая, меняется расписание грузопассажирской переправы в Рождествено.
5 мая 2018
995
В музее имени Петра Алабина состоялось торжественное открытие фестиваля «Новое поколение...
5 мая 2018
1033
Она состоялась в субботу, 5 мая, на площади Куйбышева.