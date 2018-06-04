Известные самарцы включились в проект «Забери меня домой!»

Вчера по лужайке в Струковском саду носились без устали псы из приюта «Надежда». Премилый Тимон породы китайская хохлатая пуховая, который ищет спокойных пожилых хозяев, поскольку сам по себе - ласковый добряк. Серьезный Квас - метис гончей, найденыш лет четырех-пяти. Красавица Ева - метис французского бульдога шести месяцев, очень активная и стремительная. И чудный двухмесячный щенок-найденыш еще без имени, который обещает стать кавказской овчаркой.- В мае из нашего приюта жители Самары и области взяли 14 взрослых собак и одного щенка, - сообщила сотрудница «Надежды» Ирина Макитрина. - Как бы мы ни заботились о животных, все равно надо, чтобы каждая собака имела свой дом, своих хозяев.Сфотографироваться с резвящимися четвероногими пожелали сотрудники городской администрации, гуляющие в саду горожане, игроки баскетбольного клуба «Самара», известный самарский краевед и телеведущий Михаил Перепелкин.Спортсмены Александр Кузнецов и Даниил Синегубов, фотографируясь с питомцами приюта, признались:- Стоило побегать нам с этими отличными псами всего-то пять минут, и мы уже как будто стали с ними друзьями. Если бы у нас дома не было кошек, точно бы задумались, не взять ли собаку из приюта.Михаил Перепелкин сразу вспомнил о фильме «Белый Бим Черное ухо», который в свое время произвел на него неизгладимое впечатление.- Тот фильм убедил: собака может быть добрее, преданнее человека. Но для этого ей нужны рядом любящие, понимающие хозяева. Если у нас все животные из приютов переселятся в заботливые семьи, общество получит серьезный урок гуманности, - сказал он. Акция «Забери меня домой!» продолжается. Заходите на сайты приютов, звоните, приезжайте и выбирайте себе друга.Получить информацию о питомцах и о том, какая помощь нужна приютам для животных, можно по телефонам: приют «Надежда» - 231-41-00; приют «Участие» - 231-21-22; приют «Хати» - 972-13-13; приют «Лакшми» - 8-987-917-38-53.