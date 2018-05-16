Известные самарцы помогут найти хозяев бездомным животным

Решение вопроса по снижению количества бездомных животных в Самаре находится на контроле администрации города. По муниципальному контракту, регулирование численности проводится по принципу - отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. Отлов безнадзорных собак производят техническими средствами, не травмирующими животное. Процесс контролируют представители ТОС, старшие по домам, управляющие микрорайонами, представители районных администраций. После этого животных направляют к ветеринару. Потом их стерилизуют и возвращают в городскую среду.Особый подход применяется к отловленным породистым собакам, имеющим ошейник. Информация о найденном животном размещается на сайте департамента городского хозяйства и экологии и в социальных сетях. На время поиска хозяина собака находится в приюте. Если в течение шести месяцев владельца собаки находят, жвиотное ему возвращают. Если нет, то собака остается в приюте и в дальнейшем ее может забрать любой желающий.- На сайте департамента городского хозяйства и экологии работает сервис по поиску потерявшихся животных. На сайте размещается информация о найденном животном с фотографией и контактами приюта, куда оно передано на время поиска владельца. За время работы этого сервиса сотни потерявшихся собак и кошек были возвращены домой. Также к нам может обратиться любой гражданин,который нашел животное с ошейником и мы поможем вернуть его хозяину, - рассказывает начальник отдела благоустройства и озеленения департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Леонид Дюгаев.В Самаре действует пять общественных приютов, в каждом содержится от 100 до 300 кошек и собак.- Люди часто бездумно заводят животное, как вещь или игрушку, не осознавая всей ответственности, - говорит директор приюта для животных «Надежда» Амаль Баева. – Когда питомец надоедает или заболевает, отнего избавляются самым простым способом – выбросив на улицу. Нужно менять психологию отношения к домашним животным. Владелец должен понимать степень отвественности. Иначе сколько бы брошеных животных мы не забирали с улицы, постоянно будут появляться новые.В приютах животных лечат, социализируют и стараются найти им новых хозяев. Как рассказала Амаль Баева, в месяц удается пристроить около 15-20 четвероногих. Потенциальных хозяев ищут не только в Самаре,иногда их находят далеко за пределами нашего города.В «Надежде» живет доберман по кличке Логан. В приют он попал в жутком состоянии – истощенный, с неправильно сросшейся после сложного перелома лапой. Не смотря на все усилия ветеринаров, лапу пришлосьампутировать. Пес по-прежнему находится на строжайшей диете. Тем не менее, через социальные сети волонтерам удалось найти для Логана новый дом, очень скоро он отправиться в Германию. Все документы на перевозку добермана готовы, теперь сотрудники приюта ищут попутчика, который поможет переправить собаку в другую страну.