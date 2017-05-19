Известна новая дата концерта рэпера Хаски в Самаре

Рэпер выступит в КРЦ «Звезда» 7 октября.



Напомним, изначально он должен был посетить Самару 7 мая, однако концерт пришлось отменить из-за нападения на Хаски во время съемки клипа. Как сообщают организаторы, все билеты на концерт, который должен был состояться 7 мая, остаются действительными.