Известна новая дата концерта рэпера Хаски в Самаре
Рэпер выступит в КРЦ «Звезда» 7 октября.
Напомним, изначально он должен был посетить Самару 7 мая, однако концерт пришлось отменить из-за нападения на Хаски во время съемки клипа. Как сообщают организаторы, все билеты на концерт, который должен был состояться 7 мая, остаются действительными.
Напомним, изначально он должен был посетить Самару 7 мая, однако концерт пришлось отменить из-за нападения на Хаски во время съемки клипа. Как сообщают организаторы, все билеты на концерт, который должен был состояться 7 мая, остаются действительными.
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