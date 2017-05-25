Изменится расписание электрички из Похвистнево до Самары

Это связано с проведением ремонтных работ на участке Похвистнево – Подбельская.



Как сообщает Самарская пригородная пассажирская компания, 14, 17 и 21 июня электричка № 6503 Похвистнево (отпр.10:14) – Самара (приб.13:01) проследует по измененному расписанию.



Поезд будет выезжать из Похвистнево в 9:58 и прибывать в Самару в 13:01. Маршрут предполагает 30 промежуточных остановок. Подробное расписание (время московское):







