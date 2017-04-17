Изменилось расписание на водном маршруте из Самары в Рождествено

В выходные дни (пятница, суббота, воскресенье) омики из Самары в Рождествено и обратно ходят каждый час. В будние дни рейсов в 11:00, 13:00 и 15:00 нет.Расписание (время местное):Примечание:* - допускается перевозка велосипедов ежедневно;** - допускается перевозка велосипедов только по 6,7 дням (суббота, воскресенье).