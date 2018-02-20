Изменилось расписание электричек на февральские праздники
Это связано с переносом выходных дней.
Как сообщает Пригородная пассажирская компания, 22 февраля электрички будут ходить по расписанию пятницы; 23, 24 февраля - субботы; 25 февраля - воскресенья; 26 февраля– понедельника.
Новый график движения:
Как сообщает Пригородная пассажирская компания, 22 февраля электрички будут ходить по расписанию пятницы; 23, 24 февраля - субботы; 25 февраля - воскресенья; 26 февраля– понедельника.
Новый график движения:
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