Изменено расписание электричек на новогодние праздники
В Самаре график движения пригородных поездов в предновогодние дни устанавливается следующий: 30 декабря электрички будут ходить по расписанию пятницы; 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 января – по расписанию субботы; 8 января – по графику воскресенья; 9 января – понедельника.
1 января 2017 года отменяются пригородные поезда:
№ 6302/6301 Пятилетка (отпр. 04.50) – Жигулевское Море (приб. 06.41)
№ 6312-6316/6315 Жигулевское Море(отпр.16.40) – Стахановская (приб. 18.43)
№ 6322/6321 Самара (отпр.13.09) – Курумоч (приб. 14.37)
№ 6325 Курумоч (отпр.08.56) – Жигулевское Море (приб. 09.44)
№ 6326 Жигулевское Море (отпр.13.37) – Курумоч (приб. 14.25)
№ 6504 Самара (отпр. 04.20) –Похвистнево (приб. 07.08)
№ 6519 Похвистнево (отпр.17.56) – Самара (приб. 20.43)
№ 6561 Мирная (отпр.10.38) – Безенчук (приб. 12.16)
№ 6560 Безенчук (отпр. 17.16) – Самара (приб.18.29)
№ 6569 Мирная (отпр.16.01) – Сызрань (приб.18.56)
№ 6570 Сызрань (отпр. 05.13) – Мирная (приб.08.11)
2 января 2017 года отменяются электрички:
№ 6322/6321 Самара (отпр. 13.09) – Курумоч (приб. 14.37)
№ 6561 Мирная (отпр. 10.38) – Безенчук (приб. 12.16)
№ 6560 Безенчук (отпр. 17.16) – Самара (приб. 18.29)
№ 6570 Сызрань (отпр. 05.13) – Мирная (приб. 08.11)
Также с 1 по 8 января отменяются пригородные поезда: № 6328/6327 Царевщина (отпр. 05.28) – Самара (приб. 06.32), с 1 по 6 января - № 6012/6011 Жигулевское Море (отпр. 07.17) – Самара (приб. 08.55). С 1 по 5 января не будет ходить поезд № 6014/6013 Самара (отпр. 18.50) – Жигулевское Море (приб. 20.25), а с 1 по 3 января – электричка № 6524 Самара (отпр. 16.28) – Новоотрадная (приб. 18.16).
Время московское.
1 января 2017 года отменяются пригородные поезда:
№ 6302/6301 Пятилетка (отпр. 04.50) – Жигулевское Море (приб. 06.41)
№ 6312-6316/6315 Жигулевское Море(отпр.16.40) – Стахановская (приб. 18.43)
№ 6322/6321 Самара (отпр.13.09) – Курумоч (приб. 14.37)
№ 6325 Курумоч (отпр.08.56) – Жигулевское Море (приб. 09.44)
№ 6326 Жигулевское Море (отпр.13.37) – Курумоч (приб. 14.25)
№ 6504 Самара (отпр. 04.20) –Похвистнево (приб. 07.08)
№ 6519 Похвистнево (отпр.17.56) – Самара (приб. 20.43)
№ 6561 Мирная (отпр.10.38) – Безенчук (приб. 12.16)
№ 6560 Безенчук (отпр. 17.16) – Самара (приб.18.29)
№ 6569 Мирная (отпр.16.01) – Сызрань (приб.18.56)
№ 6570 Сызрань (отпр. 05.13) – Мирная (приб.08.11)
2 января 2017 года отменяются электрички:
№ 6322/6321 Самара (отпр. 13.09) – Курумоч (приб. 14.37)
№ 6561 Мирная (отпр. 10.38) – Безенчук (приб. 12.16)
№ 6560 Безенчук (отпр. 17.16) – Самара (приб. 18.29)
№ 6570 Сызрань (отпр. 05.13) – Мирная (приб. 08.11)
Также с 1 по 8 января отменяются пригородные поезда: № 6328/6327 Царевщина (отпр. 05.28) – Самара (приб. 06.32), с 1 по 6 января - № 6012/6011 Жигулевское Море (отпр. 07.17) – Самара (приб. 08.55). С 1 по 5 января не будет ходить поезд № 6014/6013 Самара (отпр. 18.50) – Жигулевское Море (приб. 20.25), а с 1 по 3 января – электричка № 6524 Самара (отпр. 16.28) – Новоотрадная (приб. 18.16).
Время московское.
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