Изменено расписание электричек на новогодние праздники

1 января 2017 года отменяются пригородные поезда:№ 6302/6301 Пятилетка (отпр. 04.50) – Жигулевское Море (приб. 06.41)№ 6312-6316/6315 Жигулевское Море(отпр.16.40) – Стахановская (приб. 18.43)№ 6322/6321 Самара (отпр.13.09) – Курумоч (приб. 14.37)№ 6325 Курумоч (отпр.08.56) – Жигулевское Море (приб. 09.44)№ 6326 Жигулевское Море (отпр.13.37) – Курумоч (приб. 14.25)№ 6504 Самара (отпр. 04.20) –Похвистнево (приб. 07.08)№ 6519 Похвистнево (отпр.17.56) – Самара (приб. 20.43)№ 6561 Мирная (отпр.10.38) – Безенчук (приб. 12.16)№ 6560 Безенчук (отпр. 17.16) – Самара (приб.18.29)№ 6569 Мирная (отпр.16.01) – Сызрань (приб.18.56)№ 6570 Сызрань (отпр. 05.13) – Мирная (приб.08.11)2 января 2017 года отменяются электрички:№ 6322/6321 Самара (отпр. 13.09) – Курумоч (приб. 14.37)№ 6561 Мирная (отпр. 10.38) – Безенчук (приб. 12.16)№ 6560 Безенчук (отпр. 17.16) – Самара (приб. 18.29)№ 6570 Сызрань (отпр. 05.13) – Мирная (приб. 08.11)Также с 1 по 8 января отменяются пригородные поезда: № 6328/6327 Царевщина (отпр. 05.28) – Самара (приб. 06.32), с 1 по 6 января - № 6012/6011 Жигулевское Море (отпр. 07.17) – Самара (приб. 08.55). С 1 по 5 января не будет ходить поезд № 6014/6013 Самара (отпр. 18.50) – Жигулевское Море (приб. 20.25), а с 1 по 3 января – электричка № 6524 Самара (отпр. 16.28) – Новоотрадная (приб. 18.16).Время московское.