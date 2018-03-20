Избирком Самарской области подвел итоги выборов президента РФ в регионе

По информации секретаря комиссии Натальи Таран, для голосования жителей в Самарской губернии было изготовлено больше 2,2 миллиона бюллетеней. На избирательных участках жителям было выдано больше 1,5 миллионов бюллетеней, еще 107,6 тысячи они получили вне помещений для голосования. Всего президента РФ в Самарской области выбирали больше 1,6 миллиона человек.

Большинство избирателей региона проголосовали за Владимира Путина — 75,82%. Это больше 1,2 миллиона жителей. Самый низкий результат оказался у кандидата Сергея Бабурина. За него отдали голоса 10,8 тысячи самарцев (0,66%). Павлу Грудинину удалось собрать в регионе голоса 189 тысяч жителей (11,63%), а Владимиру Жириновскому – 98 тысяч голосов (6,02%). Ксения Собчак набрала 32,2 тысячи голосов (1,99%).

Из 14 членов избирательной комиссии с правом решающего голоса 13 утвердили протокол об итогах голосования. Воздержался член избиркома от КПРФ Николай Рогожин. Таким образом, выборы президента РФ в Самарской области можно официально назвать завершенными.