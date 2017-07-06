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Из-за высокой волны временно приостановили рейсы речного транспорта

Со среды, 5 июля, из-за сильных порывов ветра и шторма на Волге транспорт по реке не ходит, сообщили sgpress.ru в «Самарском речном пассажирском предприятии».
 
Когда рейсы возобновятся неизвестно, все будет зависеть от погоды. Ранее ГУ МЧС России по Самарской области предупредило, что стихия будет буйствовать на протяжении четверга, 6 июля.
Дата: 6 июля 2017 , 14:04
723
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: moe-online.ru
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