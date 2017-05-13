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Из-за вирусной атаки ГИБДД в Самаре временно не выдает права и автономера

В связи с проблемами технического характера в субботу, 13 мая, прием граждан в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД области осуществляться не будет. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
 
Как рассказали sgpress.ru в пресс-службе ГУ МВД, в ГИБДД произошел технический сбой, который устраняют. Когда проблему решат и возобновят экзамены — пока неизвестно. О начале приема граждан будет сообщено дополнительно.

На сайте МВД России по этой ситуации размещен комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк. 

- 12 мая Департаментом информационных технологий, связи и защиты информации МВД России была зафиксирована вирусная атака на персональные компьютеры ведомства, находящиеся под управлением операционной системы Windows. Благодаря своевременно принятым мерам было блокировано порядка тысячи заражённых компьютеров, что составляет менее 1%. Серверные ресурсы МВД России не подвергались заражению благодаря использованию иных операционных систем и отечественных серверов с российским процессором «Эльбрус».В настоящее время выявленная активность вируса локализована.  Утечка служебной информации с информационных ресурсов МВД России полностью исключена, - сообщает Ирина Волк.
Дата: 13 мая 2017 , 16:38
189
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
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