Из-за утечки на Московском шоссе отключили воду в нескольких домах

Как сообщили в пресс-службе СКС, на время устранения аварии холодную воду отключат в частных домах в границах Московского шоссе, Ботанического переулка, улицы Финской и Гастелло.Для жителей подвезут питьевую воду. Бойлеры будут стоять на Финской, 96, в Ботаническом переулке, 64, на Днепростроевской, 18, на пересечении Академика Платонова со 2-ой радиальной и 6-ой радиальной. Сроки окончания работ не уточняются.