Из-за усиленных мер безопасности часть зрителей не попала на матч «Крылья Советов» - «Терек»

Зрителей, которые хотели попасть на игру, при входе на стадион ждал неприятный сюрприз в виде чересчур усиленных мер безопасности. Бдительные правоохранители, дежурившие на входе, не пропускали на стадион людей с малейшим подозрением на алкогольное опьянение.Но, помимо этого, под "санкции" попали и другие болельщики, которые имели неосторожность взять с собой на футбол потенциально опасные для окружающих вещи.Так, например, несмотря на дождь, людям запрещали проносить с собой зонты. Многие оставили их на входе, чтобы попасть на матч. Также не смогли пройти те, у кого были с собой камеры, фотоаппараты, зарядки, внешние аккумуляторы для телефонов, наушники и другое.Точное число зрителей, купивших билеты и не попавших на стадион, неизвестно.