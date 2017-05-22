Из-за усиленных мер безопасности часть зрителей не попала на матч «Крылья Советов» - «Терек»
В воскресенье, 21, мая, в Самаре проходит матч заключительного тура Чемпионата России. «Крылья Советов» играют с грозненским «Тереком».
Зрителей, которые хотели попасть на игру, при входе на стадион ждал неприятный сюрприз в виде чересчур усиленных мер безопасности. Бдительные правоохранители, дежурившие на входе, не пропускали на стадион людей с малейшим подозрением на алкогольное опьянение.
Но, помимо этого, под "санкции" попали и другие болельщики, которые имели неосторожность взять с собой на футбол потенциально опасные для окружающих вещи.
Так, например, несмотря на дождь, людям запрещали проносить с собой зонты. Многие оставили их на входе, чтобы попасть на матч. Также не смогли пройти те, у кого были с собой камеры, фотоаппараты, зарядки, внешние аккумуляторы для телефонов, наушники и другое.
Точное число зрителей, купивших билеты и не попавших на стадион, неизвестно.
Зрителей, которые хотели попасть на игру, при входе на стадион ждал неприятный сюрприз в виде чересчур усиленных мер безопасности. Бдительные правоохранители, дежурившие на входе, не пропускали на стадион людей с малейшим подозрением на алкогольное опьянение.
Но, помимо этого, под "санкции" попали и другие болельщики, которые имели неосторожность взять с собой на футбол потенциально опасные для окружающих вещи.
Так, например, несмотря на дождь, людям запрещали проносить с собой зонты. Многие оставили их на входе, чтобы попасть на матч. Также не смогли пройти те, у кого были с собой камеры, фотоаппараты, зарядки, внешние аккумуляторы для телефонов, наушники и другое.
Точное число зрителей, купивших билеты и не попавших на стадион, неизвестно.
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