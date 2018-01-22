Из-за снегопада количество уборочной техники на улицах Самары увеличили на треть

По данным горадминистрации, в понедельник, 22 января, количество задействованного персонала и спецтехники увеличили почти на треть по сравнению с предыдущим днем. В числе первоочередных задач - оперативно расчищать снег и своевременно вывозить его на полигоны. Расчищаются проезжая часть, тротуары, лестничные спуски, пешеходные переходы и остановки.В другие дни, когда снегопада не было, темпы работ не снижали. Ежедневно на полигоны отправляли около 6-8 тысяч тонн снега. Всего с начала текущего сезона на полигоны вывезли 205 тысяч тонн снега. Также продолжается обработка улиц противогололедными материалами, суточный расход которых составил около 300 тонн.С ежедневным списком участков дорог и/или улиц целиком, которые включены в график работ, можно ознакомиться по ссылке: http://mp-blago63.livejournal.com. План может быть скорректирован с учетом обращений жителей в соцсетях (https://www.facebook.com/; samadm.ru/; https://twitter.com/samara_in; https://vk.com/samaraadm)Сообщить о проблеме по конкретному адресу жители могут в круглосуточном режиме по телефонам оперативных дежурных внутригородских районов:3390150;9950526;9500313;3300554;3392775;3345739;9950059;3333953;2624621.Они работают круглосуточно.