Из-за порыва водовода без воды остались 72 тысячи жителей Мехзавода и Крутых Ключей. Уточненная информация
В четверг, 25 мая, в 17:25 в Самаре произошла коммунальная авария.
Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, при проведении земляных работ был поврежден водовод холодного водоснабжения диаметром 700 мм, расположенный на 18 км Московского шоссе. В связи с порывом ограничена подача воды в поселки Мехзавод и Крутые Ключи. На время проведения работ приостановлено холодное водоснабжение 673 жилых домов и 11 социально-значимых объектов. Без воды остались 72905 жителей, в том числе 12245 детей.
Водоснабжение будет восстановлено после проведения ремонтных работ. На это время для жителей организуют подвоз воды бойлерами. Они будут выставлены по адресам: п. Мехзавод, 4-й квартал, ДК «Октябрь»; п. Мехзавод, 15-й квартал, дом № 1; п. Мехзавод, 2-й квартал, дом № 10; ЖК «Новая Самара», между д.35 и д. 35.; Московское шоссе, 20 км, д.6; мкр. Крутые ключи, ул. Ивана Финютина, д. 25; мкр. Крутые ключи, ул. Ивана Финютина, д. 45; мкр. Крутые ключи, ул. Ивана Финютина, д. 80; мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 16; мкр. Крутые ключи, ул. Метрополита Мануила Лемишевского, д. 12.
На месте происшествия работает аварийная бригада СКС.
Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, при проведении земляных работ был поврежден водовод холодного водоснабжения диаметром 700 мм, расположенный на 18 км Московского шоссе. В связи с порывом ограничена подача воды в поселки Мехзавод и Крутые Ключи. На время проведения работ приостановлено холодное водоснабжение 673 жилых домов и 11 социально-значимых объектов. Без воды остались 72905 жителей, в том числе 12245 детей.
Водоснабжение будет восстановлено после проведения ремонтных работ. На это время для жителей организуют подвоз воды бойлерами. Они будут выставлены по адресам: п. Мехзавод, 4-й квартал, ДК «Октябрь»; п. Мехзавод, 15-й квартал, дом № 1; п. Мехзавод, 2-й квартал, дом № 10; ЖК «Новая Самара», между д.35 и д. 35.; Московское шоссе, 20 км, д.6; мкр. Крутые ключи, ул. Ивана Финютина, д. 25; мкр. Крутые ключи, ул. Ивана Финютина, д. 45; мкр. Крутые ключи, ул. Ивана Финютина, д. 80; мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 16; мкр. Крутые ключи, ул. Метрополита Мануила Лемишевского, д. 12.
На месте происшествия работает аварийная бригада СКС.
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