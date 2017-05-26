Из-за порыва водовода без воды остались 72 тысячи жителей Мехзавода и Крутых Ключей. Уточненная информация

В четверг, 25 мая, в 17:25 в Самаре произошла коммунальная авария.



Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, при проведении земляных работ был поврежден водовод холодного водоснабжения диаметром 700 мм, расположенный на 18 км Московского шоссе. В связи с порывом ограничена подача воды в поселки Мехзавод и Крутые Ключи. На время проведения работ приостановлено холодное водоснабжение 673 жилых домов и 11 социально-значимых объектов. Без воды остались 72905 жителей, в том числе 12245 детей.



Водоснабжение будет восстановлено после проведения ремонтных работ. На это время для жителей организуют подвоз воды бойлерами. Они будут выставлены по адресам: п. Мехзавод, 4-й квартал, ДК «Октябрь»; п. Мехзавод, 15-й квартал, дом № 1; п. Мехзавод, 2-й квартал, дом № 10; ЖК «Новая Самара», между д.35 и д. 35.; Московское шоссе, 20 км, д.6; мкр. Крутые ключи, ул. Ивана Финютина, д. 25; мкр. Крутые ключи, ул. Ивана Финютина, д. 45; мкр. Крутые ключи, ул. Ивана Финютина, д. 80; мкр. Крутые ключи, ул. Мира, д. 16; мкр. Крутые ключи, ул. Метрополита Мануила Лемишевского, д. 12.



На месте происшествия работает аварийная бригада СКС.