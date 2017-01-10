Из-за кражи духов 34-летний мужчина может на четыре года лишиться свободы

В ходе розыска полицейские задержали подозреваемого ранее не судимого 34-летнего мужчину. По признакам состава преступления было возбуждено уголовное дело.В настоящее время сотрудники органов внутренних дел выясняют все детали случившегося, ведется следствие. В случае, если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему может грозить до четырех лет лишения свободы.