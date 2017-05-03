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Из самарской ливневки достали 110 тонн шлама и отходов

Загрязняющие вещества собирали в ходе работ сотрудники МП «Инженерные системы». Всего они обработали 8,5 км сетей дождевой канализации в период с января по апрель этого года.

Как сообщает пресс-служба Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры, 110 тонн шлама и иных загрязняющих материалов были вывезены на полигоны отходов.
Дата: 3 мая 2017 , 18:06
115
Автор текста: Анна Турова
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