Из самарской ливневки достали 110 тонн шлама и отходов
Загрязняющие вещества собирали в ходе работ сотрудники МП «Инженерные системы». Всего они обработали 8,5 км сетей дождевой канализации в период с января по апрель этого года.
Как сообщает пресс-служба Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры, 110 тонн шлама и иных загрязняющих материалов были вывезены на полигоны отходов.
Как сообщает пресс-служба Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры, 110 тонн шлама и иных загрязняющих материалов были вывезены на полигоны отходов.
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