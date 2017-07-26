Из приюта «Самарской Луки» выпустили на волю коршуна и неясыть

Как сообщает пресс-служба «Самарской Луки», специалисты убедились, что коршун и длиннохвостая неясыть совершенно здоровы, и выпустили птиц в лес.Помимо этого, сейчас в приюте находятся чайка с переломанным крылом, ушастая сова с двумя сломанными крыльями и пустельга, которая совершила путешествие из Орска. По словам специалистов, чайке ампутируют крыло, а сову и пустельгу сначала повезут на рентген. После этого уже будет решаться их судьба: станут ли они очередными «выпускниками» приюта или его постоянными обитателями.