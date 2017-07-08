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Из перинатального центра выписали первую тройню в этом году

У супругов Татьяны и Артема Афанасьевых подрастает 10-летняя дочь Алина. Пара планировала второго ребенка, хотела мальчика. И сынок родился, но только не один, а в компании двух девочек. 2 мая на свет появились Андрей, Лера и Яна - тройняшки Афанасьевы. Это первая тройня, родившаяся в новом корпусе перинатального центра Самарской областной клинической больницы им. Середавина. Вчера состоялась торжественная выписка малышей из медучреждения. На радостное событие пригласили журналистов.

Татьяну и малышей встречали Артем и старшая дочка Алина, родственники, друзья. Конечно, с цветами. Отец, теперь уже многодетный, заметно нервничал. Вместе встречающие наблюдали, как на крох по очереди надевают распашонки, ползунки, шапочки, как заворачивают их в одеяльца, как завязывают розовые и голубой банты. Церемонию сбора малышей домой транслировали из комнаты, в которой готовят к выписке.

- Когда мы узнали, что у нас будет тройня, то растерялись, - признался Артем. - Мне кажется, к такому нельзя подготовиться. Рассчитываем на помощь наших родителей. Без бабушек и дедушек не справимся.

Детей вынесли и предложили родственникам разобрать их. Ведь папа сразу всех не унесет.

- Приходите еще, - пригласили медики, передавая малышей из рук в руки.

Татьяна рассказала, что легла на сохранение в перинатальный центр в апреле, а 2 мая ей сделали экстренное кесарево. Дети родились недоношенными, с низким весом: Яна - около 900 граммов, Лена - чуть больше килограмма, Андрей - 1,5 кг. Сначала крошки находились в реанимации, а потом два месяца их выхаживали в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей. Множество специалистов заботились о тройне, и дети набрали нужные килограммы. За это время персонал к малышам привязался.

- Больше всего сердце болело за жизнь детей. Сейчас понимаю, что все хорошо, самое страшное позади. Я будто иду в новый мир, где много детей, а мы с мужем будем их холить, лелеять и воспитывать, - поделилась планами мама.

- Два месяца ушло не просто на набор веса, - уточнила заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Елена Тюрина. - Это был процесс созревания. У глубоко недоношенных детей, а тем более их трое, степень незрелости всех органов и систем еще более выражена. Было много процедур, инъекций, физиотерапии.

Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Самарской областной клинической больницы им. Середавина Татьяна Тезикова рассказала: в 2016 году из медучреждения выписали две тройни, а в 2017-м - Афанасьевы первые. Сейчас родить тройню готовится еще одна пациентка. Также за шесть месяцев текущего года в перинатальном центре появилось 57 двоен, а в целом - около 3000 детей.  
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Дата: 8 июля 2017 , 11:32
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Автор текста: Лариса Дядякина
Автор фото: Владимир Пермяков
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