Из федерального бюджета выделили 410 млн рублей на соцвыплаты за первого ребенка в Самарской области

Первые выплаты начнутся в феврале. Об этом говорится в сообщении департамента информационной политики Самарской области.



Напомним, с 1 января в России установили ежемесячную матпомощь на рождение первого ребенка. Право на получение выплат получат родители первенцев, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума. Само пособие соответствует прожиточному минимуму ребенка в Самарском регионе - 9967 рублей. По прогнозам министерства социально-демографической и семейной политики, в этом году численность рожденных или усыновленных первых детей составит более 14 тысяч. На новую соцвыплату смогут рассчитывать более 70% из них.



Врио министра социально-демографической и социальной политики Марина Антимонова сообщила, что на поддержку семьям, где родился первый ребенок, Самарской области из федерального бюджета выделяется 410 млн рублей. Первые выплаты начнутся уже в феврале.



Сейчас проводятся разъяснения механизма осуществления выплат через управления соцзащиты, медицинские организации. Ведется работа и с будущими мамами.