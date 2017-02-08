Из Южного города пустили автобус до электричек

Транспортное сообщение организовали между микрорайоном и станциями «Красный Кряжок» и «Соцгород».



Как сообщается на сайте компании-застройщика Южного города, это позволит жителям добираться до железнодорожного вокзала Самары без пробок, менее чем за 30 минут.



Автобусы отправляются от остановки «Спортивный комплекс «Южный», едут по Николаевскому проспекту и выезжают на улицу Утевскую, останавливаясь на всех остановках по пути.