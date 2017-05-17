Из ТЦ "Европа" эвакуировали посетителей из-за бесхозного пакета с игрушкой



В настоящее время торговый центр работает в штатном режиме, - сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции провели эвакуацию посетителей и работников учреждения – порядка 150 человек. Специалисты обследовали помещение с помощью специальных приборов и служебной собаки. Было установлено, что внутри пакета была детская игрушка с дистанционным управлением.