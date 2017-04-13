Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
По данным источника sgpress.ru, мужчина принадлежит к агентурному аппарату подразделения «Спецрезерв» Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
На опросе он признался в том, что в интересах ГУР МОУ проводил разведку объектов военной и транспортной инфраструктуры в непризнанной Донецкой народной республике (ДНР), Ростовской и Самарской области.
Например, мужчина собирал информацию о военных объектах ополчения ДНР, в том числе в Донецке и Ясиноватой, а также об используемых ими вооружении и военной технике. Внимание уделялось фото- и видеодокументированию фактов возможного участия российских военнослужащих в боевых действиях в Юго-Восточных регионах Украины.
Кроме того, в октябре и ноябре-декабре 2016 года задержанный по заданию министерства обороны Украины выезжал в Ростов-на-Дону для сбора разведданных на железнодорожном и автовокзалах. Гражданин посещал объекты и фиксировал схемы расположения помещений, в том числе прилегающей территории, места дежурств охранников и полиции, их количество. Также мужчина запоминал расположение видеокамер и пропускной режим на всех входах и выходах. Вернувшись на Украину, полученную информацию он передавал сотрудникам ГУР МОУ.
В марте 2017 года, мужчина получил задание собрать аналогичные данные в Самаре. 19 марта он находился на городском железнодорожном вокзале, где и был задержан сотрудниками ФСБ и МВД.
Сейчас решается вопрос о выдворении мужчины из России с закрытием ему въезда в страну сроком на 10 лет.
По данным источника sgpress.ru, мужчина принадлежит к агентурному аппарату подразделения «Спецрезерв» Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
На опросе он признался в том, что в интересах ГУР МОУ проводил разведку объектов военной и транспортной инфраструктуры в непризнанной Донецкой народной республике (ДНР), Ростовской и Самарской области.
Например, мужчина собирал информацию о военных объектах ополчения ДНР, в том числе в Донецке и Ясиноватой, а также об используемых ими вооружении и военной технике. Внимание уделялось фото- и видеодокументированию фактов возможного участия российских военнослужащих в боевых действиях в Юго-Восточных регионах Украины.
Кроме того, в октябре и ноябре-декабре 2016 года задержанный по заданию министерства обороны Украины выезжал в Ростов-на-Дону для сбора разведданных на железнодорожном и автовокзалах. Гражданин посещал объекты и фиксировал схемы расположения помещений, в том числе прилегающей территории, места дежурств охранников и полиции, их количество. Также мужчина запоминал расположение видеокамер и пропускной режим на всех входах и выходах. Вернувшись на Украину, полученную информацию он передавал сотрудникам ГУР МОУ.
В марте 2017 года, мужчина получил задание собрать аналогичные данные в Самаре. 19 марта он находился на городском железнодорожном вокзале, где и был задержан сотрудниками ФСБ и МВД.
Сейчас решается вопрос о выдворении мужчины из России с закрытием ему въезда в страну сроком на 10 лет.
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