26 января 2018 года,
22:21
$ 55.93    69.46   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Из Самары во время ЧМ-2018 пустят дополнительные электрички

На время проведения мундиаля запланировано назначить дополнительные поезда на 17, 21, 25, 28 июня и 2, 3 июля.

По данным самарской пригородной пассажирской компании, электрички будут ходить по маршрутам Самара – Жигулевское Море и Самара – Аэропорт Курумоч.

Расписание движения пригородных поездов появится позже.

 
Дата: 26 января 2018 , 12:26
194
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: архив "СГ"
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
«Ракурс» бесплатно покажет фильмы с Шоном Коннери и Фэй Данауэй
26 января 2018
147
«Ракурс» бесплатно покажет фильмы с Шоном Коннери и Фэй Данауэй
В Самаре ограничат движение по дороге на кладбище «Лесное»
26 января 2018
148
В Самаре ограничат движение по дороге на кладбище «Лесное»
no photo
26 января 2018
146
В Самаре ограничат движение по улице Фрунзе
Самарская библиотека научит обходиться без интернета и отпразднует юбилей Гайдая
26 января 2018
158
Самарская библиотека научит обходиться без интернета и отпразднует юбилей Гайдая
При поддержке волонтеров в Самаре появится «кошачье отделение» для бездомных животных
26 января 2018
173
При поддержке волонтеров в Самаре появится «кошачье отделение» для бездомных животных
Главное за неделю в Самаре
26 января 2018
161
 
Главное за неделю в Самаре
Самарские полицейские нашли мать выброшенного на улицу ребенка
26 января 2018
240
Самарские полицейские нашли мать выброшенного на улицу ребенка
В Самаре впервые пройдет фестиваль «Вместе медиа. Приволжье»
26 января 2018
168
В Самаре впервые пройдет фестиваль «Вместе медиа. Приволжье»
Киноизмышлизм. «Движение вверх» - шедевр или переоцененный середняк?(6+)
26 января 2018
243
Киноизмышлизм. «Движение вверх» - шедевр или переоцененный середняк?(6+)
Лента новостей
26 января 2018 , 18:52
147
«Ракурс» бесплатно покажет фильмы с Шоном Коннери и Фэй Данауэй
В феврале киноклуб «Ракурс» продолжит знакомить всех желающих с классикой мирового...
26 января 2018 , 18:30
148
В Самаре ограничат движение по дороге на кладбище «Лесное»
Причина - проведение самарского классического лыжного марафона «Сокольи Горы»....
26 января 2018 , 18:01
146
В Самаре ограничат движение по улице Фрунзе
Это связано с празднованием 75-летия со дня образования 2 гвардейской общевойсковой армии...
26 января 2018 , 17:08
158
Самарская библиотека научит обходиться без интернета и отпразднует юбилей Гайдая
Центральная библиотека им. Крупской (ул. Самарская, 190б) приглашает вспомнить творчество...
26 января 2018 , 17:05
173
При поддержке волонтеров в Самаре появится «кошачье отделение» для бездомных животных
Приюту для животных «Надежда» в безвозмездное пользование передали двухэтажное...
26 января 2018 , 16:28
161
 
Главное за неделю в Самаре
 
26 января 2018 , 16:15
240
Самарские полицейские нашли мать выброшенного на улицу ребенка
Как ранее писал sgpress.ru, 11 января в полицию поступило сообщение об обнаружении...
26 января 2018 , 14:24
168
В Самаре впервые пройдет фестиваль «Вместе медиа. Приволжье»
Он стартует на следующей неделе.
26 января 2018 , 14:19
243
Киноизмышлизм. «Движение вверх» - шедевр или переоцененный середняк?(6+)
«Настоящий блокбастер о баскетболе», «В нем есть правда жизни»,...
26 января 2018 , 13:07
180
В Самаре ищут подрядчика на зимнее содержание Московского шоссе и Ново-Садовой в марте, ноябре и декабре нынешнего года
Стоимость работ, разделенных на три лота, предварительно оценивается в 59,3 млн рублей....
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Выйти замуж за иностранца. Берег турецкий
30 декабря 2017
4564
4
Выйти замуж за иностранца. Берег турецкий
"Исповедь" бывшей жительницы Самары Екатерины Комаревцевой, в которой она объясняет,...
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
8 января 2018
3139
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
6 января 2018
2855
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
4 января 2018
2796
1
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
Как принять участие в проекте «Формирование комфортной городской среды»
28 декабря 2017
2452
 
Как принять участие в проекте «Формирование комфортной городской среды»
 
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
8 января 2018
3139
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
6 января 2018
2855
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
4 января 2018
2796
1
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
Своими глазами: Секреты приготовления самарского шоколада
5 января 2018
1874
 
Своими глазами: Секреты приготовления самарского шоколада
В июле все сладкоежки мира отмечают День шоколада. В честь этого вкусного праздника...
Ход конем. Как научить ребенка шахматам, и можно ли заработать на игре
5 января 2018
1698
Ход конем. Как научить ребенка шахматам, и можно ли заработать на игре
Читаем полезные советы и учим играть чадо на новогодних каникулах.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.