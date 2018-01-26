Из Самары во время ЧМ-2018 пустят дополнительные электрички
На время проведения мундиаля запланировано назначить дополнительные поезда на 17, 21, 25, 28 июня и 2, 3 июля.
По данным самарской пригородной пассажирской компании, электрички будут ходить по маршрутам Самара – Жигулевское Море и Самара – Аэропорт Курумоч.
Расписание движения пригородных поездов появится позже.
По данным самарской пригородной пассажирской компании, электрички будут ходить по маршрутам Самара – Жигулевское Море и Самара – Аэропорт Курумоч.
Расписание движения пригородных поездов появится позже.
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