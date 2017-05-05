Из Самары в Тольятти отправится школьный «Краеведческий экспресс»
В познавательное путешествие 14 мая поедут школьники Приволжского района Самарской области, поселка Безенчук и Самары.
Как сообщает облправительство, маршрут посвящен 72-й годовщине Великой Победы и Году экологии в России.
В Тольятти «Краеведческий экспрес» отправится уже в четвертый раз. Школьников ждет экскурсионная программа с посещением музея автомобильной техники ОАО «АвтоВАЗ», где представлены уникальные модели Lada прошлого века, произведенные в автограде. Специальная группа «Экодесант» «высадится» в единственном в Среднем Поволжье Институте экологии Волжского бассейна и посетит музей экологии.
Также для всех участников запланировано посещение паркового комплекса истории техники им. К. Г. Сахарова, краеведческая викторина, праздничное мероприятие и высадка школьниками памятной аллеи.
Напомним, Самарская область впервые реализовала на территории РФ модель детских железнодорожных путешествий по своему региону всей школой на поезде. В 2015 году проект получил Гран-при всероссийского конкурса «Маршрут года» и стал «Лучшим детским маршрутом» в России. Проект «Краеведческий экспресс» ставит целью знакомство школьников региона с историей и достопримечательностями родного края, его природными и производственными ресурсами.
Как сообщает облправительство, маршрут посвящен 72-й годовщине Великой Победы и Году экологии в России.
В Тольятти «Краеведческий экспрес» отправится уже в четвертый раз. Школьников ждет экскурсионная программа с посещением музея автомобильной техники ОАО «АвтоВАЗ», где представлены уникальные модели Lada прошлого века, произведенные в автограде. Специальная группа «Экодесант» «высадится» в единственном в Среднем Поволжье Институте экологии Волжского бассейна и посетит музей экологии.
Также для всех участников запланировано посещение паркового комплекса истории техники им. К. Г. Сахарова, краеведческая викторина, праздничное мероприятие и высадка школьниками памятной аллеи.
Напомним, Самарская область впервые реализовала на территории РФ модель детских железнодорожных путешествий по своему региону всей школой на поезде. В 2015 году проект получил Гран-при всероссийского конкурса «Маршрут года» и стал «Лучшим детским маршрутом» в России. Проект «Краеведческий экспресс» ставит целью знакомство школьников региона с историей и достопримечательностями родного края, его природными и производственными ресурсами.
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